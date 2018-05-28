الإسكندرية للحاويات ترفع خطتها للعام المقبل بنسبة 488%

منى عبدالباريقررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تعديل خطتها الاستثمارية المعتمدة سابقا للعام المالي المقبل 2018 – 2019 بنحو 488% لتصل إلى 517 مليون جنيه، مقارنة بـ 88 مليونا سابقا.وقال مصدر بالشركة القابضة للنقل البحري إن زيادة الخطة الاستثمارية تستهدف مشروعات لتدعيم وتعميق أرصفة الحاوي



منى عبدالباري

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تعديل خطتها الاستثمارية المعتمدة سابقا للعام المالي المقبل 2018 – 2019 بنحو 488% لتصل إلى 517 مليون جنيه، مقارنة بـ 88 مليونا سابقا.

وقال مصدر بالشركة القابضة للنقل البحري إن زيادة الخطة الاستثمارية تستهدف مشروعات لتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة، والتي انعقدت يوم الأربعاء الماضي على زيادة الخطة الاستثمارية على أن يتم التمويل ذاتيا.

كما قررت الجمعية العمومية توزيع فائض السيولة النقدية بالشركة البالغ قيمته 1.45 مليار جنيه، وذلك من خلال 750 مليون جنيه من الأرباح المرحلة، و 700 مليون جنيه جزء من الاحتياطي النظامي على المساهمين كل حسب مساهمته في رأس المال.