الإسكندرية للحاويات تحقق 319 ألف حاوية خلال 5 أشهر بنمو قدره 4%

حققت شركة الإ‘سكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري ” خلال الخمس أشهر الأخيرة من يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي حجم تداول بلغ 319.6 ألف حاوية، وذلك مقارنة بنحو 306 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي الماضي بنسبة نمو وصلت الى 4% .

وكانت تستهدف الشركة تحقيق معدلات تداول خلال تلك الفترة يصل الى الى نحو 316.6 ألف حاوية بفرق عما تم تحقيقه بنحو 1% .

وتم توزيع تلك المعدلات بين محطة الاسكندرية التابعة للشركة لتصل الى 184 ألف حاوية، و135 ألف حاوية بمحطة الدخيلة.

ووصلت معدلات ايرادات النشاط الجاري الى نحو 1.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.07 مليار مستهدف تحقيقع خلال تلك الفترة بنسبة زيادة عن المتسهدف تصل الى 49% ، وبمقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة في العام المالي الماضي والذي بلغ 928 مليون جنيه، بنسبة نمو 73% .

كما بلغ صافي ربح الشركة خلال تلك الفترة لتصل الى 1.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 573 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تطور بلغت 165%، وبنسبة تطور عن المستهدف 128% .

وخلال أغسطس الماضي أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.