الإسكندرية للحاويات تحقق 2.76 مليار إيرادات خلال العام المالي الماضي

كشف تقرير مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن تحقيق الشركة معدلات تداول بلغت 839.9 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، بينما وصل إيراد النشاط الجاري قرابة 2.76 مليار جنيه، مقابل 2.39 مليار خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة نمو قدرها 15.4% ، وصافي ربح بلغ 1.93 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة نمو قدرها 37%.

وأكد التقرير على تحقيق الشركة خلال يوليو الماضي حيث تم تحقيق انتاج ومعدل تداول للحاويات بلغ 67 ألف حاوية، وايراد نشاط جاري بلغ 223.4 مليون جنيه، وصافي ربح بلغ 157 مليون جنيه.

وبلغت الاستثمارات المنفَّذة، خلال الأشهر العشرة الأخيرة بالشركة، إلى قرابة 169 مليون جنيه، والتي تركزت في استكمال عدد من المشروعات؛ منها تعميق وتدعيم المرحلة الثانية من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 350 مترًا “مرحلة ثانية”، وإحلال وتجديد مسارات الأوناش العملاقة رصيف 23، وتوريد 2 محول.

وتوريد 3 ونش تحميل حاويات فارغة، وتوريد عدد 8 جرار خدمة شاقة بالمقطورة 45 قدمًا، وونش رصيف سوبر بنامكس، وإنشاء غرف إعاشة وورش المركبات وتطوير جراج المركبات وإصلاح الأرضية والبوابات ومنظومة إنذار.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة إمارتية مقابل 186 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن الإسكندرية لتداول الحاويات منشور على شاشة التداول بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي” ADQ ” .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من اجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه، موزعًا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وخلال أغسطس الجاري أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك الى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وحسب ما نشرته جريدة المال في صفحتها الاولى اليوم ” فقد أبدى الصندوق السيادى القطرى اهتمامه بالاستثمار فى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

كان وزير المالية د. محمد معيط قال – فى تصريحات سابقة – إن مسئولين قطريين تناقشوا مع الحكومة لضخّ استثمارات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بالسوق المصرية عبر شراء حصص فى شركات محلية.

وشددت المصادر على أن «الإسكندرية لتداول الحاويات» لم تتلق أى عروض شراء أو مستندات تخص الأمر، كما أن إدارتها ليست ضمن أطراف النقاش فى المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن أى عمليات محتملة على الشركة ستكون ضمن اتجاه الحكومة للتخارج جزئيا من بعض الأصول خلال الفترة الراهنة.