الإسكندرية للحاويات تحدد موعد الاكتتاب فى زيادة رأس المال

رجب عز الدينحدّدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع موعد بدء تلقّي طلبات الاكتتاب فى زيادة رأس المال، اعتبارًا من 25 مارس الحالى وحتى 24 أبريل المقبل.ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، على نشرة اكتتاب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في زيادة رأس المال المص

رجب عز الدين





حدّدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع موعد بدء تلقّي طلبات الاكتتاب فى زيادة رأس المال، اعتبارًا من 25 مارس الحالى وحتى 24 أبريل المقبل.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى وقت سابق، على نشرة اكتتاب شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في زيادة رأس المال المصدر من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه.

وقالت الهيئة، الأحد الماضى، إن قيمة الزيادة في رأس المال المصدر تبلغ 5.58 مليون جنيه، موزعة على 1.12 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وقيمة عادلة 150.65 جنيه للسهم.

وتتوزع هيكل مساهمة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بواقع 55.78% للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و39.9% لهيئة ميناء الإسكندرية، بإجمالي 95.72% قبل الطرح للاكتتاب العام.