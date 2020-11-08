بورصة وشركات

الإسكندرية للحاويات تتكبد 54 مليون جنيه خسائر فروق عملة العام الماضي

«المحاسبات» يطالب الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الخسارة
منى عبدالباري 4:21 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 4:21 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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تكبدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خسائر فروق عملة بنحو 54 مليون جنيه العام المالي المنقضي، نتيجة تحسن سعر العملة المحليىة أمام الدولار الأمريكي.

المحاسبات يطالب الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الخسارة

وأبدى الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير تعليقه على القوائم المالية للشركة العام المالي الماضي، ملاحظاته على خسائر فروق العملة التي تكبدتها الشركة.

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وطالب المحاسبات الإسكندرية لتداول الحاويات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار انخفاض الدولار، في ظل احتفاظ الشركة بـ 92.2 مليون دولار، بنهاية العام المالي الماضي، نتيجة تأثير ذلك على نتائج الأعمال.

وكان رد الشركة أنها ستقوم بدراسة موقف الرصيد الدولاري في ضوء المطلوب تنفيذه من الخطة الاستثمارية والاحتياجات من قطع الغيار المشتراه بالدولار من الخارج.

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وانعكس تراجع سعر الدولار إلى 16.07 جنيه، العام المالي الماضي، من 16.65 جنيه في سابقه، على إيرادات الشركة والتي تراجعت بنحو 344 مليون جنيه لتسجل 2.5 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه.

يذكر أن الاسكندرية للحاويات تكبدت خسائر فروق عملة قيمتها 113.3 ألف جنيه، خلال العامين الماليين 2018 – 2019، و 2017 – 2018.

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بقلم منى عبدالباري

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