بورصة وشركات

الإسكندرية للحاويات تتراجع عن منح العربية للشحن قرضا حسنا لتمويل أمر توريد بـ8.5 مليون جنيه

ميناء الإسكندرية تطالب الشركة بإلغاء المساحات المخصصة لها
منى عبدالباري 12:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 12:10 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلغاء التعاقد مع الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ كان سيتم بموجبه منح قرض من الأولى للأخيرة لتمويل أمر توريد بقيمة 8.250 مليون جنيه.

ميناء الإسكندرية تطالب الشركة بإلغاء المساحات المخصصة لها

وقالت العربية للشحن في إفصاح نُشر على شاشة البورصة المصرية اليوم إن “الإسكندرية للحاويات” خاطبتها بإلغاء العقد الخاص بقرض حسن لتمويل أمر توريد بقيمة 8.250 مليون جنيه، مع تحويل أمر التوريد لأصول شركة الإسكندرية.

اقرأ أيضا  هيرميس تنجح في إتمام طرح أسهم «فرتيجلوب» بقيمة 795 مليون دولار في سوق أبو ظبي

وقرر مجلس إدارة العربية للشحن إرجاء البت في هذا الأمر لحين إجراء مزيد من الدراسة.

وفي سياق متصل قالت العربية للشحن إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طلبت إلغاء تخصيص المساحات المستغلة من الشركة داخل هيئة الميناء، وسرعة نقل التجهيزات والمعدات الخاصة بالشركة، وتسليم المخزن الذي في عهدتها بعد إخلاؤه من كافة قطع الغيار.

اقرأ أيضا  «المارجن» عمق تراجعات «EGX70».. والمؤشر الرئيسى أكثر تماسكا الفترة المقبلة

وأشارت العربية إن مجلس إداراتها سيخاطب هيئة الميناء لموافاتها بمحضر استلام المخزن.

وأعلنت العربية مؤشرات شهر أغسطس المالية والتي أظهرت صافي خسارة 1.8 مليون جنيه، بزيادة 107% على المستهدف البالغ 872 ألف جنيه، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال الشهر 1.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.8 مليون جنيه مستهدفة.

 جدير بالذكر أن العربية للشحن التي تعاني من ضغوط خسائر متراكمة، أعلنت في سبتمبر الماضي الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لمناقشة زيادة رأس المال أو تصفية النشاط.

اقرأ أيضا  «راية القابضة»: استغلال حصيلة «بريق» فى خفض الديون وتطوير الشركات التابعة

وسجلت العربية صافي خسارة بقيمة  28.09 مليون جنيه العام المالي الماضي، مقابل 29.11 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال سابقه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

شيرين شهدى : «سى دى سى» تستثمر فى 41 شركة محلية بقيمة 440 مليون دولار

أسماء السيد 12:28 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

لتعذر إلغائها.. البورصة تعيد 35 عملية منفذة على سهم «المجموعة العقارية»

منى عبدالباري 12:11 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

(ايسترن كومباني) تبيع 500 ألف سهم خزينة بجلسة الأحد

منى عبدالباري 11:42 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال سيدي كرير وتعديل اسم الشركة

منى عبدالباري 11:38 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

بدعم مشتريات أجنبية وارتفاع القياديات.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

منى عبدالباري 10:59 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

«إيديتا» تبدأ تشغيل مصنعها فى المغرب خلال أيام

مصطفى طلعت 9:21 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21