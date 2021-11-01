الإسكندرية للحاويات تتراجع عن منح العربية للشحن قرضا حسنا لتمويل أمر توريد بـ8.5 مليون جنيه

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلغاء التعاقد مع الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ كان سيتم بموجبه منح قرض من الأولى للأخيرة لتمويل أمر توريد بقيمة 8.250 مليون جنيه.

ميناء الإسكندرية تطالب الشركة بإلغاء المساحات المخصصة لها

وقالت العربية للشحن في إفصاح نُشر على شاشة البورصة المصرية اليوم إن “الإسكندرية للحاويات” خاطبتها بإلغاء العقد الخاص بقرض حسن لتمويل أمر توريد بقيمة 8.250 مليون جنيه، مع تحويل أمر التوريد لأصول شركة الإسكندرية.

وقرر مجلس إدارة العربية للشحن إرجاء البت في هذا الأمر لحين إجراء مزيد من الدراسة.

وفي سياق متصل قالت العربية للشحن إن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية طلبت إلغاء تخصيص المساحات المستغلة من الشركة داخل هيئة الميناء، وسرعة نقل التجهيزات والمعدات الخاصة بالشركة، وتسليم المخزن الذي في عهدتها بعد إخلاؤه من كافة قطع الغيار.

وأشارت العربية إن مجلس إداراتها سيخاطب هيئة الميناء لموافاتها بمحضر استلام المخزن.

وأعلنت العربية مؤشرات شهر أغسطس المالية والتي أظهرت صافي خسارة 1.8 مليون جنيه، بزيادة 107% على المستهدف البالغ 872 ألف جنيه، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال الشهر 1.1 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.8 مليون جنيه مستهدفة.

جدير بالذكر أن العربية للشحن التي تعاني من ضغوط خسائر متراكمة، أعلنت في سبتمبر الماضي الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لمناقشة زيادة رأس المال أو تصفية النشاط.

وسجلت العربية صافي خسارة بقيمة 28.09 مليون جنيه العام المالي الماضي، مقابل 29.11 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 12.79 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 11.27 مليون جنيه خلال سابقه.