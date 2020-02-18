«الإسكندرية للحاويات» تبدأ الجولة الثانية من تعميق رصيف الدخيلة يونيو المقبل

تستعد شركة الإسكندرية للحاويات والبضائع العامة للتعاقد على تنفيذ المرحلة الثانية من تكريك الرصيف 96 بميناء الدخيلة خلال الأيام المقبلة، والتى من المتوقع البدء فيها خلال يونيو المقبل.

صرح اللواء ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، بأن المرحلة الثانية من تكريك الرصيف 96 يبلغ طولها 350 مترا، مقارنة بنحو 400 متر للأولى، على أن تبدأ فور انتهاء شركة القناة للموانئ والمشروعات من المرحلة الأولى نهاية مايو المقبل.

وتستهدف الشركة أن يكون الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 750 مترا وذلك بعمق 16 مترا ليسمح بدخول سفن الحاويات حمولة 8 – 12 ألف حاوية مكافئة، وتستغرق المرحلة الثانية عاما ونصف.

دراز: لا يوجد تأثيرات لكورونا .. والصين وشرق آسيا تمثلان %10 من حجم السفن الوافدة

وفى سياق متصل، أوضح دراز أن شركته لم تقم برفع تعريفتها منذ قرابة العامين، لافتا إلى أن التغيير الذى لحق بالتعريفة خلال مارس من العام الماضي، كان مجرد تغيير إجرائى فى بعض البنود وليس زيادة بها.

وأوضح دارز أن سياسة الشركة ترتكز على إعادة النظر فى تعريفتها كل 6 أشهر، وذلك حسب ما تمر به السوق الملاحية، وبما يسمح بالزيادة من عدمه.

وأكد رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، أنه حتى الآن لم تظهر أى تداعيات لفيروس كورونا على أداء الشركة أو السفن التى تستقبلها، نظرا لأن غالبية السفن التى يستقبلها ميناءا الإسكندرية والدخيلة وافدة من السوقين الأوروبية والأمريكية.

وتابع أن السفن القادمة من الصين وجنوب شرق آسيا لا تمثل بالنسبة لميناء الإسكندرية من 10 – %15 موضحا أن التأثير لن يظهر إلا بعد شهر من الآن.

وفى سياق متصل، لفت دراز إلى أن الشركة قامت مؤخرا باختيار شركتى «توتال سوفت بنك»، و«جيزة سيستم لأعمال نظم المعلومات» بهدف تطبيق وتشغيل منظومة تداول الحاويات إلكترونيًا، وذلك بتكلفة تصل إلى قرابة 75 مليون جنيه.

وأوضح أن المشروع سيعمل على سهولة تداول المعلومات سواء داخل المحطة أو مع مجتمع الميناء ككل، وهو يخدم الخطوط الملاحية من الأساس والشركة أيضا، خاصة البنية المعلوماتية.

يأتى ذلك على خلفية طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات مناقصة منذ نهاية 2018 لاختيار إحدى شركات ميكنة المعلومات والتشغيل الإلكتروني، بهدف تطبيق نظام يعرف بـ” TOS ” أو “Terminal Operating System نظام تشغيل المحطات.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 1.85 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.44 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.

وتساهم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى شركة الإسكندرية للحاويات بنسبة %55.3 بينما تساهم هيئة ميناء الإسكندرية بنسبة %39.6 فيما تصل نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية إلى %5.