«الإسكندرية للحاويات» : الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتعميق رصيف 96 بمحطة الدخيلة

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في بيان لها اليوم ، إنه يتم تنفيذ مشروع تعميق رصيف 96 بمحطة حاويات الدخيلة، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بطول 400 متر وتم عمل تكريك للوصول إلى غاطس سفن 15.5 متر وعمق الرصيف 16.5 متر.

وأوضحت أنه تم دخول المرحلة من الرصيف الخدمة اعتبارا من 7 نوفمبر الماضي وبلغت التكلفة في حدود 265 مليون جنيه.

يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.3%، بينما تسهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6% ، ويصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية إلى 5%.

ووفقا للبيان، أكدت الشركة أنه جار العمل في أعمال المرحلة الثانية بطول 350 مترا وتم الانتهاء من 200 متر بالكامل وضمها للمرحلة الأولى ومنتظر الانتهاء من المشروع بالكامل في مايو 2022 والتكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية في حدود 261 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة أنها تجري حاليا مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة TOS في محطة الدخيلة بما يحقق التكامل التام مع مجتمع الميناء وجميع العملاء المتعاملين مع الشركة في خطوط توكيلات ملاحية ، ومصلحة الجمارك، وهيئة ميناء الإسكندرية.

وأشارت إلى أنه من المنتظر البدء في التشغيل التجريبي الشهر القادم في محطة الإسكندرية.

وأضافت أنه يتم حاليا البدء في تفعيل منظومة ERP بكلتا المحطتين لضمان إحكام السيطرة على موارد الشركة وربط جميع أعمال القطاعات المختلفة في منظومة موحدة.

وبحسب البيان، قامت الشركة بتوقيع اتفاق مع الخط الملاحي CMA و CGM على رسو سفن الخط على أرصفة المحطات التابعة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة لإجراء أعمال الشحن والتفريغ وتداول الحاويات لمدة عامين ، لافته إلى أن هذا اتفاق عادي، وأن الخط يعمل مع الشركة منذ سنوات.