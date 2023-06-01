«الإسكندرية للتوزيع»: 180 مليون جنيه قيمة رفع تعارضات خطوط الكهرباء مع «القطار السريع»

كشف المهندس إيهاب الفقى العضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، أن قيمة أعمال رفع تعارضات المهمات والكابلات الواقعة فى نطاقها مع مشروع القطار السريع تصل إلى 180 مليون جنيه.

وأضاف الفقى فى تصريحات لـ«المال»، أن وزارة الكهرباء أصدرت تعليمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل «النقل» و«الهيئة الهندسية» وغيرهما من أجل البدء فى تنفيذ تلك التعارضات خلال الفترة المقبلة.

والمعروف أن التعارضات تتمثل فى الخطوات الكهربائية الواقعة فى نظام المشروعات القومية ويتم تعديل مساراتها جديدة.

وأكد أن «الكهرباء» لا تتحمل تلك التكلفة، وأن من سيتكفل بها هو وزارة النقل، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، موضحاً أن تنفيذ تلك الأعمال يستغرق من شهرين إلى 3 حيث تقديراته.

وأشار الفقى إلى أن «الإسكندرية لنقل الكهرباء» هى من ستقوم بتنفيذ تلك الأعمال عن طريق مهندسيها، فيما سيتم شراء الكابلات والمهمات الخاصة بنقل التعارضات من الشركات المصنعة محلياً.

فيما قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة إن إجمالى الكابلات المتوقع رفعها كتعارضات مع المشروع لن يقل عن 200 إلى 400 كيلومتر، وأنه من الممكن التعاون مع الشركة المصرية للتعامل مع الأبراج التابعة لها.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً قرارا بالموافقة على اتفاقيات التمويل التى وقعتها وزارة النقل -ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق-، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية بقيمة 2.15 مليار يورو، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).

يذكر أن المشروع يتضمن إنشاء 3 خطوط لقطار سكة حديد كهربائى فائق السرعة، لنقل الأفراد والبضائع بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم، الأول يربط بين مدينتى العين السخنة ومرسى مطروح، والثانى بين «السادس من أكتوبر» و«أبو سمبل»، والثالث يربط «قنا» بـ«الغردقة» و«سفاجا».