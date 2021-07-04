الإسكندرية للاستثمارات : كومباس كابيتال ترفع سعر عرض الاستحواذ إلى 6.12 جنيه للسهم

الإسكندرية للاستثمارات المالية تفصح عن تطور جديد فى عروض الاستحواذ عليها

أفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن قيام شركة كومباس كابيتال برفع سعر عرض الاستحواذ عليها إلى 6.12 جنيه للسهم.

وقالت الإسكندرية للاستثمارات المالية فى إفصاح للبورصة الأحد، إن شركة كومباس كابيتال للاسثتمارات المالية تقدمت بطلب إلى الرقابة المالية لزيادة سعر عرضها بقيمة 40 قرشًا تقريبا ليصل إلى 6.12 جنيه للسهم وجار دراسته.

وتقدمت كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بعرض شراء رسمى إلى الرقابة المالية فى 20 يونيو الماضى بمتوسط سعر قدره 5.72 جنيه للسهم.

ويستهدف عرض كومباس كابيتال شراء 100% من أسهم الشركة كحدٍّ أقصى، أو 51% من الأسهم كحدٍّ أدنى ، وهو العرض السابع فى إطار منافسة شرسة للاستحواذ على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات.

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامى على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة،

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف) على 40.96% من إجمالى أسهم الشركة.

وانفردت جريدة المال فى عدد 17 يونيو الماضى بنشر خبر دخول شركة كومباس كابيتال إلى حلبة المنافسة الشرسة على شراء الإسكندرية للاستثمارات المالية.

الإسكندرية للاستثمارات : زيتا الإماراتية رفعت سعر الشراء إلى 6 جنيهات

وتلقت الرقابة المالية فى وقت سابق (21 يونيو) طلبا من شركة زيتا للاستثمار المحدودة (الإماراتية) لرفع سعر عرضها بقيمة 52 قرشًا تقريبا ليصعد من 5.48 إلى 6 جنيهات للسهم.

كانت الرقابة المالية قد وافقت فى 9 يونيو الماضى، على نشر عرض استحواذ شركة زيتا للاستثمار الإماراتية بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم، ونشرت الشركة تفاصيل عرض الشراء بجريدتى المال والبورصة بتاريخ 14 يونيو الماضى.

ووافقت الرقابة فى وقت لا حق على مد فترة سريانه عشرة أيام عمل تنتهى 8 يوليو الجارى، وذلك بعد زيادة السعر، بما يعنى تعديل شركات السمسرة لأوامرها المسجلة بسوق الصفقات الخاصة.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة ، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت زيتا للاستثمار، شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب مجموعة النيل للاستشارات القانونية والمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

وتقدمت زيتا انفستمنتس– الإمارات، فى 2 فبراير الماضى، بعرض استحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم، ثم تقدمت للرقابة بالعرض رسميًّا فى 25 من نفس الشهر، لكن بسعر أقل قليلًا 5.48 جنيه للسهم (يقل عن السابق ثلاثة قروش).

تايكون القابضة رفعت سعر عرضها إلى 5.6 جنيه للسهم

وأفصحت الإسكندرية للاستثمارات فى وقت سابق(16 يونيو الماضى) عن قيام تايكون القابضة برفع سعر عرض الاستحواذ عليها بقيمة خمسة قروش ليصل إلى 5.60 جنيه للسهم.

وتلقّت الشركة، فى 8 يونيو الماضى، عرضًا من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهمها بسعر 5.55 جنيه للسهم.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيكون اختياريًّا نقديًّا، وسيراعي حقوق الأقلية، كما سيلتزم بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية.

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى (المالك لغالبية أسهم الشركة)، خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو عن تلقّيه ستة عروض مختلفة للاستحواذ على شركته التابعة.

أبو ظبي الإسلامي تلقّى 6 عروض استحواذ منذ ديسمبر

مصرف أبوظبي الإسلامي

وكشف المصرف، عن تلقّيه العرض الأول فى 21 ديسمبر الماضي من قِبل شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة، بمتوسط سعر قدره 5.30 جنيه للسهم.

وقال المصرف، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن عرض كيان يتضمن الإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية بنفس نسبة التداول الحر المتاحة حاليًّا (10% من الأسهم).

كما تلقّى المصرف، فى 27 ديسمبر، عرضًا ثانيًا من عدة مستثمرين أفراد يمثلهم أحمد فاروق لشراء 84.9% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.32 جنيه للسهم.

أما العرض الثالث فقد تقدمت به شركة زالدى كابيتال ومستثمرون آخرون فى 3 يناير الماضى لشراء 90% من الأسهم، بمتوسط سعر قدرها 5.5 جنيه للسهم.

ويتضمن عرض زالدى كابيتال الإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية، وكذلك هيكل العاملين بها (العرض الوحيد الذى أشار إلي العمالة).

أما العرض الرابع فتم تقديمه فى 2 فبراير الماضى من قِبل شركة زيتا انفستمنتس– الإمارات، ويستهدف شراء 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم (بفارق قرش واحد عن عرض زالدى).

وتلقّت الشركة العرض الخامس فى 15 فبراير الماضى بمتوسط سعر قدره 7.48 جنيه للسهم مقدم من مجموعة مستثمرين يقودهم د. أحمد السبع، وشركة ويز للاستشارات المالية، والمستثمر السعودى مصطفى الحميدان.

ويستهدف العرض شراء 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أقصى، أو 75% كحدٍّ أدنى مع بقائها متداولة فى البورصة المصرية.

وفى 25 فبراير الماضى تقدمت زيتا للاستثمار الإماراتية بعرض شراء رسمى مفاجئ للرقابة المالية بسعر 5.48 جنيه للسهم، وهو سعر أقل ثلاثة قروش عن المعلَن عنه سابقًا.

مصرف أبو ظبي يخطط للتخارج من سبع شركات تابعة

الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن عرض استحواذ

ويعدّ مصرف أبوظبى الإسلامى مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفصح المصرف، خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة فى السوق المصرى منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

وتلقى المصرف فى (28 ديسمبر الماضى)، عرضًا من مستثمرين أفراد لشراء شركة أخرى تابعة “أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية” بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 126.9 مليون جنيه.

ويستحوذ المصرف على 66.6% من أسهم أسيوط الإسلامية، منها 40% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة، بينما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية على 23.36% من الأسهم.

وتلقّت الرقابة المالية عرض الشراء الرسمى، فى 11 فبرايرالماضى، بسعر 28.5 جنيه للسهم، وجرى تنفيذه بشكل نهائي فى 30 مارس الماضى، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.