الإسكندرية للاستثمارات : عرض شراء تايكون القابضة ممتد من مطلع أغسطس

أفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن سريان عرض شراء تايكون القابضة لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من أول أغسطس المقبل وتنتهى منتصفه .

وتقدمت تايكون القابضة ، فى (18 يوليو الحالي) بطلب رفع سعر عرض الاستحواذ على “الإسكندرية للاستثمارات” مرة ثانية بقيمة 65 قرشًا تقريبًا ليصل إلى 6.25 جنيه للسهم.

ووافقت الرقابة المالية فى 27 يوليو الجارى على رفع السعر العرض ونشره لمدة عشرة أيام عمل، وقالت إن موافقتها على نشر العرض لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد السعر وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة المالية مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية (تايكون للوساطة فى الأوراق المالية)؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وتلقّت الشركة، فى 8 يونيو الماضى، عرضًا من تايكون القابضة للاستثمارات المالية يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهمها بسعر 5.55 جنيه للسهم.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيكون اختياريًّا نقديًّا، وسيراعي حقوق الأقلية، كما سيلتزم بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية.

وطلبت “تايكون” رفع سعر العرض فى 14 يونيو الماضى بقيمة خمسة قروش ليصل إلى 5.60 جنيه للسهم، ثم طلبت زيادته مرة أخرى (18 يوليو) مع احتدام المنافسة مع شركتي زيتا للاستثمار الإماراتية وكومباس كابيتال للاستثمارات المالية.

الإسكندرية للاستثمارات : عرض كومباس كابيتال انتهى الخميس

ووافقت الرقابة المالية، فى وقت سابق، على نشر عرض شراء “كومباس كابيتال” على شاشة البورصة بعد زيادته إلى 6.12 جنيه للسهم لمدة عشرة أيام عمل (يتخللها إجازة عيد الأضحى).

وتقدمت كومباس كابيتال بعرض شراء رسمى إلى الرقابة المالية، فى 20 يونيو الماضى، بمتوسط سعر قدره 5.72 جنيه للسهم، ثم طلبت زيادته فى 4 يوليو الجارى بقيمة 40 قرشًا تقريبًا ليصل إلى 6.12 جنيه للسهم.

وأظهرت تفاصيل العرض المنشور بجريدتى “المال “و”البورصة” (11 يوليو) تحديد عشرة أيام عمل لتلقّي طلبات البيع من حمَلة الأسهم، بدأت الاثنين (12 يوليو)، وتنتهى اليوم الخميس ( 29 يوليو).

وقالت الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الرقابة المالية مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت كومباس كابيتال، شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب نور وشركاوه بالتعاون مع التميمى وشركاه، بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

ويستهدف عرض كومباس شراء 100% من أسهم الشركة كحدٍّ أقصى، أو 51% من الأسهم كحدٍّ أدنى، وهو العرض السابع فى إطار منافسة شرسة للاستحواذ على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات.

وانفردت جريدة المال، فى عدد 17 يونيو الماضى، بنشر خبر دخول شركة كومباس كابيتال إلى حلبة المنافسة الشرسة على شراء الإسكندرية للاستثمارات المالية.

وتشهد شركة الإسكندرية للاستثمارات المالية حالة من التنافس الشديد بين عدة شركات للاستحواذ عليها منذ ديسمبر الماضى، أبرزهم شركة زيتا للاستثمار المحدودة (إماراتية) التى تقدمت بعرض رسمى لم ينجح فى جذب حملة الأسهم.

مصادر: زيتا للاستثمار تدرس زيادة سعر العرض مرة أخرى

وانتهت فترة سريان عرض زيتا للاستثمار، يوم 8 يوليو الحالي، بلا استجابة من حمَلة الأسهم، وعلمت «المال» من مصادر ذات صلة، أن زيتا تدرس زيادة سعر عرض شرائها مرة أخرى.

وقالت المصادر إن قوانين سوق المال المصري تسمح للشركات المتقدمة للاستحواذ، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس.

وتلقّت الرقابة المالية، فى وقت سابق (21 يونيو)، طلبًا من زيتا للاستثمار لرفع سعر عرض استحواذها على الإسكندرية للاستثمارات بقيمة 52 قرشًا تقريبا ليصعد من 5.48 إلى 6 جنيهات للسهم.

ووافقت الرقابة المالية ، فى 24 يونيو، على مد فترة سريان العرض عشرة أيام عمل انتهت 8 يوليو الحالي، وذلك بعد زيادة السعر، بما يعني تعديل شركات السمسرة للأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة.

كانت الرقابة المالية وافقت، فى 9 يونيو الماضى، على نشر عرض استحواذ زيتا بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم، ونشرت الشركة تفاصيل عرض الشراء بجريدتى “المال” و”البورصة” بتاريخ 14 يونيو الماضى.

وقالت الهيئة،فى بيان للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الهيئة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت زيتا للاستثمار، شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب مجموعة النيل للاستشارات القانونية والمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

وتقدمت زيتا انفستمنتس– الإمارات، فى 2 فبراير الماضى، بعرض استحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم، ثم تقدمت للرقابة بالعرض رسميًّا فى 25 من نفس الشهر، لكن بسعر أقل قليلًا 5.48 جنيه للسهم (يقل عن السابق ثلاثة قروش).

أبوظبي الإسلامى يستحوذ على 84.9% من أسهم الشركة

مصرف أبوظبي الإسلامي

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامى على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف الإماراتى) على 40.96% من إجمالى أسهم الشركة.

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى (المالك لغالبية أسهم الشركة)، خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو عن تلقّيه ستة عروض مختلفة للاستحواذ على شركته التابعة.

ويعدّ مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفصح المصرف، خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة في السوق المصرية منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

وباع المصرف فى مارس الماضى شركة تابعة “أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية” بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 126.9 مليون جنيه.