الإسكندرية للاستثمارات تخطر البورصة بموقفها من عرض الشراء الإجباري

رجب عزالدين: قال مصرف أبو ظبى الإسلامى إنه سيعرض خطاب الشراء الإجبارى الذى تقدمت به أكوان للتطوير والاستثمار العقارى للاستحواذ على شركة تابعة على أول اجتماع لمجلس الإدارة. وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية أن شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية تعد إحدى الشركات التابعة والتى يساهم فيها ا

رجب عزالدين:

قال مصرف أبو ظبى الإسلامى إنه سيعرض خطاب

الشراء الإجبارى الذى تقدمت به أكوان للتطوير والاستثمار العقارى للاستحواذ

على شركة تابعة على أول اجتماع لمجلس الإدارة.

وأضاف البنك فى بيان

للبورصة المصرية أن شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية تعد إحدى

الشركات التابعة والتى يساهم فيها البنك بنسبة 85.5% وسيتم عرض طلب

الاستحواذ على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له الفترة المقبلة”.

فى

السياق ذاته، قالت شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

المساهمة أيضا فى الشركة المذكورة إنها ستعرض الأمر على أول اجتماع لمجلس

الإدارة.

وتعد شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية إحدى الشركات الشقيقة للقاهرة الوطنية بنسبة مساهمة فى رأسمالها حوالى 40.96%.

وتلقت

الإسكندرية الوطنية للاستثمارات أمس الثلاثاء، خطابا من شركة أكوان

للتطوير والاستثمار العقارى ترغب فى إجراء فحص نافى للجهالة بمناسبة رغبتهم

فى تقديم عرض شراء إجبارى، وفقا لأحكام سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وقالت

الشركة فى بيان لاحق إنه سيتم عرض هذا الخطاب على مجلس إدارة الشركة فى

أول اجتماع خلال الفترة المقبلة، يشار إلى أن شركة الإسكندرية الوطنية

للاستثمارات المالية تأسست عام 1996 وتعمل فى مجال ترويج وتغطية الاكتتاب

في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو

زيادة في رؤوس أموالها وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 26.1 مليون جنيه، بعدد أسهم 2.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

