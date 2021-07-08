الإسكندرية للاستثمارات: انتهاء سريان عرض زيتا الإماراتية بلا استجابة

الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن نتيجة عرض استحواذ زيتا للاستثمار الإماراتية بعد انتهاء مدته

أفصحت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن انتهاء فترة سريان عرض الشراء المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدودة (الإماراتية) بلا استجابة من حملة الأسهم.

وتلقت الرقابة المالية فى وقت سابق (21 يونيو) طلبا من زيتا للاستثمار لرفع سعر عرض استحواذها على الإسكندرية للاستثمارات بقيمة 52 قرشًا تقريبا ليصعد من 5.48 إلى 6 جنيهات للسهم.

ووافقت الرقابة فى 24 يونيو على مد فترة سريان العرض عشرة أيام عمل تنتهى 8 يوليو الجارى، وذلك بعد زيادة السعر، بما يعنى تعديل شركات السمسرة للأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة.

كانت الرقابة قد وافقت فى 9 يونيو الماضى، على نشر عرض استحواذ زيتا بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم، ونشرت الشركة تفاصيل عرض الشراء بجريدتى المال والبورصة بتاريخ 14 يونيو الماضى.

وقالت الهيئة،فى بيان للبورصة آنذاك ، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وألزمت الهيئة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وكلفت زيتا للاستثمار، شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب مجموعة النيل للاستشارات القانونية والمحاماة بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

وتقدمت زيتا انفستمنتس– الإمارات، فى 2 فبراير الماضى، بعرض استحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم، ثم تقدمت للرقابة بالعرض رسميًّا فى 25 من نفس الشهر، لكن بسعر أقل قليلًا 5.48 جنيه للسهم (يقل عن السابق ثلاثة قروش).

مصادر: زيتا للاستثمار الإماراتية تدرس زيادة السعر مرة أخرى

وعلمت «المال» من مصادر ذات صلة، أن شركة زيتا للاستثمار الإماراتية (إحدى المنافسين) تدرس فى الوقت الحالى زيادة سعر عرض شرائها مرة أخرى فى ظل احتدام المنافسة بين أكثر من كيان.

وقالت المصادر إن قوانين سوق المال المصرى تسمح للشركات المتقدمة للاستحواذ، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس.

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامى على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف الإماراتى) على 40.96% من إجمالى أسهم الشركة.

الرقابة توافق على نشر عرض كومباس كابيتال بسعر 6.12 جنيه للسهم

شامل أبو الفضل رئيس مجلس إدارة شركة كومباس كابيتال للاستثمار

ووافقت هيئة الرقابة المالية اليوم الخميس (8 يوليو) على نشر عرض استحواذ منافس مقدم من شركة كومباس كابيتال بمتوسط سعر قدره 6.12 جنيه للسهم.

وقالت الهيئة إن موافقتها على نشر عرض كومباس كابيتال لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وكلفت كومباس كابيتال، شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بمهامّ سمسار العرض، كما كلفت مكتب نور وشركاوه بالتعاون مع التميمى وشركاوه،بمهامّ المستشار القانونى للصفقة.

وتقدمت كومباس كابيتال للاستثمارات المالية بعرض شراء رسمى إلى الرقابة المالية فى 20 يونيو الماضى بمتوسط سعر قدره 5.72 جنيه للسهم، ثم طلبت زيادته فى 4 يوليو الجارى بقيمة 40 قرشًا تقريبا ليصل إلى 6.12 جنيه للسهم.

ويستهدف عرض كومباس ، شراء 100% من أسهم الشركة كحدٍّ أقصى، أو 51% من الأسهم كحدٍّ أدنى ، وهو العرض السابع فى إطار منافسة شرسة للاستحواذ على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات.

وانفردت جريدة المال فى عدد 17 يونيو الماضى بنشر خبر دخول شركة كومباس كابيتال إلى حلبة المنافسة الشرسة على شراء الإسكندرية للاستثمارات المالية.

تايكون القابضة رفعت سعر عرضها إلى 5.6 جنيه للسهم

وأفصحت الإسكندرية للاستثمارات فى وقت سابق (16 يونيو الماضى) عن قيام تايكون القابضة برفع سعر عرض الاستحواذ عليها بقيمة خمسة قروش ليصل إلى 5.60 جنيه للسهم.

كانت الشركة قد تلقت فى 8 يونيو الماضى، عرضًا من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهمها بسعر 5.55 جنيه للسهم.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيكون اختياريًّا نقديًّا، وسيراعي حقوق الأقلية، كما سيلتزم بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية.

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى (المالك لغالبية أسهم الشركة)، خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو عن تلقّيه ستة عروض مختلفة للاستحواذ على شركته التابعة.

أبو ظبي الإسلامي تلقّى 6 عروض استحواذ منذ ديسمبر

مصرف أبوظبي الإسلامي

وكشف المصرف، عن تلقّيه العرض الأول فى 21 ديسمبر الماضي من قِبل شركة كيان للتنمية المستدامة للاستحواذ على 90% من أسهم الشركة، بمتوسط سعر قدره 5.30 جنيه للسهم.

وقال المصرف، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن عرض كيان يتضمن الإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية بنفس نسبة التداول الحر المتاحة حاليًّا (10% من الأسهم).

كما تلقّى المصرف، فى 27 ديسمبر، عرضًا ثانيًا من عدة مستثمرين أفراد يمثلهم أحمد فاروق لشراء 84.9% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات المالية بمتوسط سعر قدره 5.32 جنيه للسهم.

أما العرض الثالث فقد تقدمت به شركة زالدى كابيتال ومستثمرون آخرون فى 3 يناير الماضى لشراء 90% من الأسهم، بمتوسط سعر قدرها 5.5 جنيه للسهم.

ويتضمن عرض زالدى كابيتال الإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية، وكذلك هيكل العاملين بها (العرض الوحيد الذى أشار إلي العمالة).

أما العرض الرابع فتم تقديمه فى 2 فبراير الماضى من قِبل شركة زيتا انفستمنتس– الإمارات، ويستهدف شراء 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم (بفارق قرش واحد عن عرض زالدى).

وتلقّت الشركة العرض الخامس فى 15 فبراير الماضى بمتوسط سعر قدره 7.48 جنيه للسهم مقدم من مجموعة مستثمرين يقودهم د. أحمد السبع، وشركة ويز للاستشارات المالية، والمستثمر السعودى مصطفى الحميدان.

ويستهدف العرض شراء 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أقصى، أو 75% كحدٍّ أدنى مع بقائها متداولة فى البورصة المصرية.

وفى 25 فبراير الماضى تقدمت زيتا للاستثمار الإماراتية بعرض شراء رسمى مفاجئ للرقابة المالية بسعر 5.48 جنيه للسهم، وهو سعر أقل ثلاثة قروش عن المعلَن عنه سابقًا.

مصرف أبو ظبي يخطط للتخارج من سبع شركات منذ 2019

الإسكندرية للاستثمارات تفصح عن عرض استحواذ

ويعدّ مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفصح المصرف، خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة في السوق المصرية منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

وتلقى المصرف فى (28 ديسمبر الماضى)، عرضًا من مستثمرين أفراد لشراء شركة أخرى تابعة “أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية” بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 126.9 مليون جنيه.

ويستحوذ المصرف على 66.6% من أسهم أسيوط الإسلامية، منها 40% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة، بينما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية على 23.36% من الأسهم.

وتلقّت الرقابة المالية عرض الشراء الرسمى، فى 11 فبرايرالماضى، بسعر 28.5 جنيه للسهم، وجرى تنفيذه بشكل نهائي فى 30 مارس الماضى، بقيمة إجمالية 139.9 مليون جنيه تقريبًا.