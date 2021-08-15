الإسكندرية للاستثمارات : استجابة 85% من الأسهم لعرض شراء تايكون القابضة

أفصحت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن استجابة 85% من أسهمها تقريبا إلى عرض الشراء المقدم من تايكون القابضة ، وذلك بنهاية فترة سريان العرض 15 أغسطس.

وأظهرت نتيجة العرض المختصرة المنشورة على شاشة التداول بالبورصة المصرية الأحد، استجابة 4.44 مليون سهم للعرض بنسبة 84.1% من إجمالى أسهم الإسكندرية للاستثمارات البالغة 5.22 مليون سهم ،وفقا لحسابات” المال”.

ووافقت الرقابة المالية فى 29 يوليو الماضى على نشر عرض استحواذ تايكون القابضة بعد زيادة سعره إلى 6.25 جنيه للسهم، وذلك لمدة عشرة أيام عمل ، بدأت أول أغسطس وانتهت اليوم الأحد (15 أغسطس).

وقالت الرقابة فى بيان للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر العرض لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد السعر وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

الإسكندرية للاستثمارات: تايكون ملتزمة بالإبقاء على الشركة فى البورصة

البورصة المصرية

وألزمت الرقابة مقدِّم العرض بشراء جميع ما يُعرَض عليه من أسهم، كما ألزمته بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية (تايكون للوساطة فى الأوراق المالية)؛ حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محلِّ العرض الاطلاع عليها.

وتلقّت الإسكندرية للاستثمارات، فى 8 يونيو الماضى، عرضًا من تايكون القابضة للاستثمارات المالية يستهدف الاستحواذ على 90% من أسهمها بسعر 5.55 جنيه للسهم.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيكون اختياريًّا نقديًّا، وسيراعي حقوق الأقلية، كما سيلتزم بالإبقاء على الشركة متداولة فى البورصة المصرية.

وطلبت “تايكون” رفع سعر العرض فى 16 يونيو الماضى بقيمة خمسة قروش ليصل إلى 5.60 جنيه للسهم، ثم طلبت زيادته مرة أخرى (18 يوليو) مع احتدام المنافسة مع شركتي زيتا للاستثمار الإماراتية وكومباس كابيتال للاستثمارات المالية.

انتهاء عرض كومباس كابيتال فى 29 يوليو دون استجابة

ووافقت الرقابة، فى وقت سابق، على نشر عرض شراء منافس من “كومباس كابيتال” على شاشة البورصة بعد زيادته إلى 6.12 جنيه للسهم لمدة عشرة أيام عمل (تتخللتها إجازة عيد الأضحى)، وانتهت 29 يوليو دون استجابة من حملة الأسهم.

وتقدمت كومباس كابيتال بعرض شراء رسمى فى 20 يونيو الماضى، بمتوسط سعر قدره 5.72 جنيه للسهم، ثم طلبت زيادته فى 4 يوليو بقيمة 40 قرشًا تقريبًا ليصل إلى 6.12 جنيه للسهم.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان، للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وانفردت جريدة المال، فى عدد 17 يونيو الماضى، بنشر خبر دخول شركة كومباس كابيتال إلى حلبة المنافسة الشرسة على شراء الإسكندرية للاستثمارات المالية (استهدف عرض كومباس شراء 100% من أسهم الشركة كحدٍّ أقصى، أو 51% من الأسهم كحدٍّ أدنى).

انتهاء عرض زيتا الإمارتية فى 8 يوليو دون استجابة

وانتهت فترة سريان عرض آخر منافس قدمته شركة زيتا للاستثما المحدودة (إماراتية)، يوم 8 يوليو الماضى، بلا استجابة من حمَلة الأسهم، وعلمت «المال» من مصادر ذات صلة، أن زيتا تدرس زيادة سعر عرض شرائها مرة أخرى.

وقالت المصادر إن قوانين سوق المال المصري تسمح للشركات المتقدمة للاستحواذ، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس.

وتلقّت الرقابة المالية، فى وقت سابق (21 يونيو الماضى)، طلبًا من زيتا للاستثمار لرفع سعر عرض استحواذها على الإسكندرية للاستثمارات بقيمة 52 قرشًا تقريبا ليصعد من 5.48 إلى 6 جنيهات للسهم.

ووافقت الرقابة المالية ، فى 24 يونيو، على مد فترة سريان العرض عشرة أيام عمل انتهت 8 يوليو الحالي، وذلك بعد زيادة السعر، بما يعني تعديل شركات السمسرة للأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة.

كانت الرقابة المالية وافقت، فى 9 يونيو الماضى، على نشر عرض استحواذ زيتا بمتوسط سعر قدره 5.48 جنيه للسهم، ونشرت الشركة تفاصيل عرض الشراء بجريدتى “المال” و”البورصة” بتاريخ 14 يونيو الماضى.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة آنذاك، إن موافقتها على نشر عرض الشراء لا علاقة له بالجدوى الاستثمارية والتجارية للعرض، مشيرة إلى أن تحديد سعر العرض وملاءمته يقع على مسئولية مقدِّم العرض.

وتقدمت زيتا انفستمنتس– الإمارات، فى 2 فبراير الماضى، بعرض استحواذ على 90% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 5.51 جنيه للسهم، ثم تقدمت للرقابة بالعرض رسميًّا فى 25 من نفس الشهر، لكن بسعر أقل قليلًا 5.48 جنيه للسهم (يقل عن السابق ثلاثة قروش).

أبوظبي الإسلامي يستحوذ على 84.9% من أسهم الشركة

مصرف أبوظبي الإسلامي

ويستحوذ مصرف أبو ظبي الإسلامى على 84.99% من أسهم الإسكندرية للاستثمارات، منها 9.04% بطريقة مباشرة، والباقى بطريقة غير مباشرة من خلال شركات أخرى تابعة.

كما تستحوذ القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية (إحدى الشركات التابعة للمصرف الإماراتى) على 40.96% من إجمالى أسهم الشركة.

وأفصح مصرف أبو ظبى الإسلامى (المالك لغالبية أسهم الشركة)، خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ويونيو عن تلقّيه سبعة عروض مختلفة للاستحواذ على شركته التابعة.

ويعدّ مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر واحدًا من 88 فرعًا لمصرف أبو ظبي الإسلامي؛ أحد أكبر بنوك التجزئة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفصح المصرف، خلال العام قبل الماضى، عن رغبته فى التخارج من سبع شركات تابعة تعمل فى قطاعات مختلفة في السوق المصرية منها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال المصرف، فى إفصاح سابق للبورصة، إنه وضع إستراتيجية لإعادة هيكلة الملكية فى بعض الشركات التابعة له غير المتعلقة بالأنشطة المالية، والتى تخص فترة ما قبل الاستحواذ تمهيدًا للتخارج.

وباع المصرف فى مارس الماضى شركة تابعة “أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية” بسعر 28.5 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية 126.9 مليون جنيه.