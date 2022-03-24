طاقة

«الإسكندرية للإضافات البترولية» تستهدف زيادة صادراتها للأسواق العربية والإفريقية

فى مجالات إضافات الزيوت وتحسين الوقود
نسمة بيومي 9:29 ص, الخميس, 24 مارس 22 9:29 ص, الخميس, 24 مارس 22

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تستهدف شركة الإسكندرية للإضافات البترولية «أكبا» التوسع فى نشاط التصدير إلى كل من السوقين العربية والإفريقية خلال الفترة المقبلة. و«أكبا» هى شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1999 لإنتاج مختلف أنواع الإضافات البترولية مثل إضافات الحقول والتكرير والوقود وزيوت التزييت وكيماويات معالجة المياه.

ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والتكاليف الاستثمارية 240 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 175 مليون جنيه.

وذكر تقرير حديث صادر عن قطاع البترول، أطلعت عليه «المال»، أن الشركة تخطط لاقتحام مزيد من الأسواق الخارجية لتسويق منتجاتها الفترة المقبلة، خاصة إضافات الزيوت وتحسين الوقود.

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وقال التقرير إن شركة أكبا تقوم حاليًّا بإنتاج وتوريد إضافات تحسين الوقود للمازوت والسولار والبنزين بهدف تحسين كفاءة الاحتراق، وتقليل الانبعاثات الضارة ومعدلات التآكل بالمعدات وإحداث وفرة في استهلاك الوقود.

كما تنتج الشركة أنواعًا عديدة من الزيوت مثل زيوت التزييت للمحركات والتروس والهيروليك بمستويات أداء متنوعة. 

على صعيد آخر تسعى شركة أكبا لإبرام وتوقيع عدد من التعاقدات والاتفاقيات مع عدة شركات منتجة بهدف مدها باحتياجاتها من مادة المونو إيثلين جليكول لتحقيق وفرة فى تكاليف الشراء.

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تعتزم إبرام تعاقدات جديدة مع الشركات لمدها بالمنتجات

وأضاف التقرير أن شركة الإسكندرية للإضافات البترولية أبرمت عدة اتفاقيات مع الشركات العاملة فى نفس مجالها وأنشطتها بهدف زيادة فرص التعاون داخل قطاع البترول.

وجدير بالذكر أن شركة أكبا تنتج العديد من المنتجات المستخدمة داخل قطاع البترول والسوق المحلية بشكل عام بغرض بيعها لمختلف الشركات العاملة والمنتجة داخل قطاع البترول.

وأكدت الشركة أنه رغم التحديات الصعبة واتخاذ إجراءات مبكرة وحاسمة منذ بدء انتشار جائحة كوفيد 19، فإنها استطاعت تحقيق جميع مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية.

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واستعرضت الشركة الخطة المستقبلية للمشروعات الطموحة بما يتوافق مع إستراتيجية وزارة البترول فى التحديث والتطوير بمختلف الأنشطة.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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