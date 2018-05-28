الإسكندرية للأسمنت تُجرى إعادة هيكلة شاملة لرأس المال

■ زيادة نقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير سيولة تُسدد المستحقات شريف عمرتعتزم شركة الإسكندرية للأسمنت تنفيذ عملية إعادة هيكلة مالية شاملة للخروج من نفق الخسائر المتكررة، وذلك عبر إجراء تخفيض لرأس المال الحالى، يتبعها زيادة نقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه لسداد القروض، بما يعزز الملاءة المالية لل

■ زيادة نقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه لتوفير سيولة تُسدد المستحقات

شريف عمر

تعتزم شركة الإسكندرية للأسمنت تنفيذ عملية إعادة هيكلة مالية شاملة للخروج من نفق الخسائر المتكررة، وذلك عبر إجراء تخفيض لرأس المال الحالى، يتبعها زيادة نقدية بقيمة 1.3 مليار جنيه لسداد القروض، بما يعزز الملاءة المالية للشركة، ويعيدها من جديد للربحية.

وقال مصدر بالإسكندرية لأسمنت بورتلاند، إن إجمالى الخسائر المرحلة بالشركة وصل إلى 970 مليونًا بنهاية العام الماضى، وستسعى الشركة لإجراء تخفيض فى رأس المال بقيمة 951 مليون جنيه لإنهاء تلك الخسائر، عبر تخفيض قيمة السهم من 10 جنيهات إلى 6.30 جنيه.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال»: بعد إجراء التخفيض، سيتم إجراء زيادة رأسمال نقدية لقدامى المساهمين بنحو 1.295 مليار جنيه؛ بهدف تدبير تمويلات لسداد القروض المفروضة على الشركة، والتى وصلت قيمتها إلى 2.7 مليار جنيه.

وأكد المصدر أن إدارة الشركة تأمل عبر الإجراءات الأخيرة فى إعادة تنظيم القوائم المالية، لتصبح أكثر تعبيرًا على الأداء التشغيلى، بجانب تجنب الارتفاع المستمرة فى الأعباء التمويلية؛ نتيجة تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك.

وقال إن الشركة عانت من الارتفاع المستمرة فى الأعباء التمويلية، المرتبطة بالقروض التى حصلت عليها فى السابق، بجانب تكاليف الإنتاج، المرتبطة بأسعار الطاقة واستيراد المواد الخام، علاوة على الوضع غير المستقر فى صناعة الأسمنت التى تشهد زيادة فى المعروض من جانب الشركات.

وأضاف المصدر أن القروض التى حصلت عليها الشركة، هى قرض بقيمة 77.3 مليون يورو من المساهم الرئيسى لتمويل الاستحواذ على شركة أسمنت بنى سويف، وتم الاتفاق مع المساهم على سداد القرض خلال يناير 2019، بجانب قرض آخر بقيمة 150 مليونًا من إتش إس بى سى، لتمويل التوسعات، ويتم سداد أقساطه وفقًا للعقد المبرم مع البنك.

وخلال الربع الأول من العام الحالى، أظهرت المؤشرات المالية المجمعة للشركة ارتفاع خسائرها بنسبة 17% بعد تكبدها خسائر بقيمة 34.8 مليون جنيه مقابل خسائر 29.7 مليون جنيه فى الربع المماثل من العام الماضى.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 898 مليون جنيه، مقابل 786 مليونا في الربع المقارن.

ولفت إلى أن الشركة استطاعت زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول، ولكنها لم تؤتِ ثمارها فى ظل الارتفاعات المستمرة فى التكاليف الإنتاجية، والمصروفات التمويلية، فى ظلِّ ارتفاع أسعار الفائدة المطبقة فى البنوك، بجانب الآثار السلبية المرتبطة بقرار تحرير سعر الصرف، خاصة أن الشركة حاصلة على قرض باليورو.

وأشار المصدر إلى أن حصيلة صادرات الربع الأول جاءت منخفضة للغاية، وقاربت 3 آلاف طن فقط، نظرًا لصعوبات تصدير الأسمنت فى ظلِّ انخفاض الأسعار العالمية، وعدم دعم الحكومة لصادرات القطاع.

أما عن النتائج المستقلة، فقد تحولت الشركة للخسائر بنحو 71 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018، مقابل 12.6 مليون جنيه في الربع المقارن وهو ما علق عليه المصدر بالقول أنها تؤكد الآثار السلبية للمصروفات والتكاليف على مجمل الأداء، فى حين لم تعانِ شركة أسمنت بنى سويف التابعة من أى أزمات مالية فى النتائج.

وبنهاية الربع الأول من العام الحالى، سجل صافى رأس المال العامل فى الشركة قيمة بالسالب وصلت إلى 2.069 مليار جنيه مقابل سالب 847 مليون جنيه، بنسبة زيادة %144، فى حين وصلت حقوق الملكية لسالب 947 مليون جنيه.

وشدد المصدر على أن الشركة تعقد آمالًا جيدة على شركة أسمنت بنى سويف التابعة، فى العودة من جديد للربحية، لتحسن أداءها المالي، وحصولها على توزيعات أرباح بقيمة 114 مليون جنيه فى العام الماضى.

جدير بالذكر، أن الطاقة الإنتاجية للإسكندرية للأسمنت تبلغ 4.5 مليون طن سنويًّا، موزعة بين خطى إنتاج فى مصنع الإسكندرية، بطاقة 3 ملايين طن سنويًّا، وخط إنتاج فى مصنع بنى سويف بطاقة 1.5 مليون طن سنويًّا.

وكانت الشركة قد أنهت كامل إجراءات تحويل مصنعى الإسكندرية وبنى سويف للعمل بالفحم والوقود البديل، باستثمارات إجمالية تقارب 600 مليون جنيه، بما سيسهم فى تقليل التكلفة الإنتاجية.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 513.9 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل خسائر 51.26 مليون جنيه في 2016.

وتعمل الشركة فى مجال إنتاج وتجارة المنتج بجميع أنواعه، والجبس، وجميع أنواع الطوب، والبلاط، والحجر الجيرى، ويبلغ رأس المال نحو 2.57 مليار جنيه، موزعًا على 257 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتسيطر شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة على %88 من رأسمالها، وهى تابعة لمجموعة تيتان العالمية.