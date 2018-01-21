الإسكندرية للأدوية: 3 أصناف تستحوذ على 40% من مبيعات 2017

منى عبدالبارياستحوذت 3 أصناف دوائية على نحو 40% من إجمالي مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية العام الماضي، بقيمة 200 مليون جنيه، من إجمالي مبيعات الشركة عن العام والبالغة 511.26 مليون جنيه.وتتمثل الأصناف الثلاثة في باي الكوفان أقراص، وبنادول إكسترا، وبنادول عادي، والبالغ حجم مبيعات الشركة منهم 11 مل

منى عبدالباري



استحوذت 3 أصناف دوائية على نحو 40% من إجمالي مبيعات شركة الإسكندرية للأدوية العام الماضي، بقيمة 200 مليون جنيه، من إجمالي مبيعات الشركة عن العام والبالغة 511.26 مليون جنيه.

وتتمثل الأصناف الثلاثة في باي الكوفان أقراص، وبنادول إكسترا، وبنادول عادي، والبالغ حجم مبيعات الشركة منهم 11 مليون علبة سنويًا، و 13.5 مليون علبة من صنفي “البنادول”.

وأعرب عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن قلقهم من استحواذ الأصناف الثلاثة على هذه النسبة المرتفعة من المبيعات، نظرًا لأن أي خلل في إنتاجية أي منها سيؤثر سلبًا على ربحية الشركة، وذلك بحسب ما أظهره محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي تم عقده لاعتماد النتائج المالية للعام 2016 – 2017.

وحققت مبيعات الإسكندرية للأدوية زيادة قيمتها 89 مليون جنيه العام الماضي، نتيجة الزيادة السعرية التي تم إقرارها على أسعار الأدوية، ووجود مخزون خامات ومواد تعبئة للمستحضرات الأكثر مبيعًا بنحو 30 مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

وسجل صافي مبيعات الإسكندرية للأدوية خلال العام 2016- 2017 ما قيمته 211.26 مليون جنيه، مقارنة مع 419 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة 92 مليون جنيه، من بينها 88 مليون جنيه ناتجة عن زيادة سعرية خلال العام، بحسب إفصاح مرسل من الشركة للبورصة المصرية.