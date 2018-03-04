الإسكندرية للأدوية تستهدف استثمار 70 مليون جنيه

مصطفى طلعتتستهدف الموازنة التخطيطية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي المقبل 2018-2019، استثمار 70 مليون جنيه يتم تمويلها عبر الموارد الذاتية.وأكدت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، إنها تستهدف أرباحا بنحو 109 ملايين جنيه، خلال الفترة المذكو



مصطفى طلعت

تستهدف الموازنة التخطيطية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن العام المالي المقبل 2018-2019، استثمار 70 مليون جنيه يتم تمويلها عبر الموارد الذاتية.

وأكدت الشركة، في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأحد، إنها تستهدف أرباحا بنحو 109 ملايين جنيه، خلال الفترة المذكورة مقابل 82 مليون جنيه أرباحاً محققة بموازنة العام المالي الحالي.

جدير بالذكر أن “الإسكندرية للأدوية” حققت أرباحاً بلغت 71.8 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 36.2 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

