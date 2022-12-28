«الإسكندرية» للأدوية تحقق 402 مليون جنيه مبيعات فى 6 أشهر

حققت شركة «الإسكندرية» للأدوية مبيعات بقيمة 402 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

وصلت مبيعات الشركة إلى 731 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وتعد «الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية» شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل في مجال صناعة الدواء، أنشأت في الخمسينيات كشركة صغيرة تحت اسم «معامل نصار» وكانت تقوم بإنتاج المستحضرات الطبية البسيطة، وبعض الأدوية الأجنبية، وظلت كذلك حتى تم تأميمها سنة 1962 وتغير اسمها إلى «شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية».

وأُدرجت في البورصة المصرية في فبراير 1995، إذ يبلغ رأس مال الشركة 50 مليون جنيه مصري، موزعة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (نسبة 60%)، والنسبة الباقية موزعة على عدة مساهمين.

وارتفعت مبيعات سوق الدواء المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10.9%، وقيم بيعية 54.1 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



واستحوذت 3 أصناف دوائية على نحو 40% من إجمالي مبيعات الشركة العام الماضي، بقيمة 200 مليون جنيه، من إجمالي مبيعاتها عن العام والبالغة 511.26 مليون جنيه.

وتتمثل الأصناف الثلاثة في باي الكوفان أقراص، وبنادول إكسترا، وبنادول عادي، والبالغ حجم مبيعات الشركة منها 11 مليون علبة سنويًا، و 13.5 مليون علبة من صنفي «البنادول».