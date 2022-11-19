«الإسكندرية للأدوية» تحقق مبيعات بقيمة 731 مليون جنيه في 2021

حققت شركة «الإسكندرية للأدوية» مبيعات بقيمة 731 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية خلال عام 2021.

وعلمت «المال» وصول مبيعات «الإسكندرية للأدوية» في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 367.9 مليون جنيه، بنسبة نمو 28.7%، بينما حققت مبيعات خلال الفترة من يوليو 2021 الى يونيو 2022 بقيمة 594 مليون جنيه.

وتعد «الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية» شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل في مجال صناعة الدواء، أنشأت في الخمسينات كشركة صغيرة تحت اسم «معامل نصار» وكانت تقوم بإنتاج المستحضرات الطبية البسيطة، وبعض الأدوية الأجنبية، وظلت كذلك حتى تم تأميمها سنة 1962 وتغير اسمها إلى «شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية».

وأُدرجت في البورصة المصرية في فبراير 1995، إذ يبلغ رأس مال الشركة 50 مليون جنيه مصري، موزعة بين الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (نسبة 60%)، والنسبة الباقية موزعة على عدة مساهمين.

وارتفعت مبيعات سوق الدواء المصري، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10.9%، وقيم بيعية 54.1 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

يذكر أن الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، حققت أرباحًا بلغت 119.17 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2022، مقابل 116.99 مليون في العام المالي السابق له.

أعلنت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي للشركة، ستكون مع إغلاق جلسة الخميس 10 نوفمبر المقبل.

وأوضحت البورصة، في بيان صحفي، أنه تقرر توزيع كوبون الإسكندرية للأدوية رقم (28) بواقع 12.200 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2022.

واستحوذت 3 أصناف دوائية على نحو 40% من إجمالي مبيعات الشركة العام الماضي، بقيمة 200 مليون جنيه، من إجمالي مبيعاتها عن العام والبالغة 511.26 مليون جنيه.

وتتمثل الأصناف الثلاثة في باي الكوفان أقراص، وبنادول إكسترا، وبنادول عادي، والبالغ حجم مبيعات الشركة منها 11 مليون علبة سنويًا، و 13.5 مليون علبة من صنفي «البنادول».