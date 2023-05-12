الإسكندرية لتوزيع الكهرباء : 60% نسب تنفيذ أعمال حياة كريمة ببرج العرب

انتهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ، من الوصول بنسب التنفيذ لمشروعات تطوير شبكات الكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة إلى 60% حتى الآن.

قال المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، ان الشركة تقوم باعمال الاشراف والاستلام بالتعاون مع الشركات المنفذه والجهات الحكومية المسئولة عن المبادرة لتطوير الريف المصري.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في يناير عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثراحتياجًا على مستوى الدولة.

واضاف رئيس شركة الاسكندرية للكهرباء في تصريحات خاصة ل “المال” أن مبادرة حياة كريمة الواقعه في نطاق الشركة يتم تنفيذها في مناطق مركز ومدينة برج العرب وتضم( برج العرب المركز، بهيج، أبوصير، الغربانيات).

واوضح الفقي انه تم تنفيذ وتركيب 57.90 كيلو متر من كابلات الجهد المتوسط، ومن المستهدف الوصول باجمالى ماتم تركيبة بنهاية شهر يونيو المقبل الى 127.25 كيلو متر.

وأضاف الفقي أنه تم الانتهاء من تركيب 2082 كيلو متر من كابلات الجهد المنخفض، وجار استكمال تركيب 9056 كيلو متر من كابلات الجهد المنخفض.

وأشار رئيس شركة الإسكندرية للتوزيع إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وتركيب17 كشك محول من إجمالي مستهدف تركيبه 37 كشك محول، وإنشاء 26 قاعدة كشك، وتغيير وتركيب 2610 عمود إنارة من أصل 3866 عمودمستهدف تركيبهم ضمن عمليات التطوير.

وأكد الفقي أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء بالكامل من أعمال التطوير للمناطق الواقعة في نطاق عمل الشركة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في30 يونيو القادم.

وتتبع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر ، وتقوم بتقديم خدمات توزيع الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض في محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقا وحتي مدينة الحمام غربا بالكيلو66، ويبلغ عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة 2.9 مليون مشترك، وتضم 5 قطاعات وهي (المنتزة، شرق، وسط، غرب، الساحل ويبلغ عدد العاملين في الشركة9621 عاملا.