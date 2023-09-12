«الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تنظم ندوة لرفع الوعي الديني بحضور قيادات الأزهر

أقيمت ندوة توعوية للعاملين في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، بفرع برج العرب الجديد وبديوان عام الشركة، وذلك لرفع الوعي الديني ونشر الفكر الديني الوسطي المستنير، وتنمية روح الانتماء للوطن والجوانب الإيمانية والأخلاقية التي دعا إليها الدين الإسلامي على مدار يومين أمس واليوم.

وذلك بحضور كل من: فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل – مدير عام الدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية الأزهر الشريف.

وفضيلة الشيخ الدكتور فرج محسن غانم- مدير إدارة التوعية بمنطقة وعظ الإسكندرية- الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ سمير حامد إسماعيل الرجيلي- واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر وفضيلة الشيخ رمضان عباس محمد – واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر.

وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز – واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر وفضيلة الشيخ صبحي عبدالسلام – واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر ورأفت صلاح كمال – العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية.

وقام بتشريف الندوة بالحضور بديوان عام الشركة المهندس إيهاب الفقى رئيس الشركة والنواب ولفيف من قيادات الشركة وأعرب عن تقديرة لدور الأزهر الشريف وعلماؤه في نشر تعليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التي تعمل على التخريب وليس البناء وفي نهاية الندوة تم فتح باب الأسئلة الحوار لدى العاملين والإجابة عليها.

وقد قام بتنظيم الندوة الدعوية قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة- الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام وبالتنسيق مع قطاع الأمن بالشركة.