«الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تشن حربًا على الفساد وتحيل محصلين للتحقيق

أحال المهندس إيهاب الفقى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، كل المحصلين المتورطين في قضايا فساد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء ما تطبقه الشركة من إجراءات صارمة للرقابة على المحصلين والعاملين في الشركة، فضلًا عن إجراءات لتحسين الحوكمة في الشركة، ومنها إعادة تدوير بعض العمالة لتحويلهم للعمل بقطاعات أخرى.

وفي هذا السياق فقد صدر من الفقي قرار بنقل عدد (19) من الكتاب للعمل كمحصلين بفروع الشركة المختلفة لتحقيق الإستخدام الأمثل منهم.

وأكد الفقي على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين مما يرسل رسالة قوية لكل من يفكر في الانخراط في ممارسات فاسدة في المستقبل، وذلك للحفاظ على المال العام والذي يؤثر سلبا على جودة توزيع الكهرباء والخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وتخدم شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء فى نطاقها الجغرافى من منطقة أبوقير شرقاً حتى الكيلو 66 غرباً، ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالي 3 ملايين مشترك حتي العام المالي 2022-2023.