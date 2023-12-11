«الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» تحشد موظفيها للتصويت في الانتخابات الرئاسية وتوفر وسائل انتقال لهم

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أنها تحرص على مشاركة جميع قطاعاتها وفروعها، برئاسة المهندس إيهاب الفقى رئيس الشركة على المشاركة الفعالة من خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت، أمس الأحد وحتى غدا الثلاثاء.

وأكد “الفقى” أن هناك غرفة عمليات مركزية إقامتها الشركة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، مشيدًا بوعى العاملين الذى ظهر من خلال التواجد باللجان الانتخابية للمشاركة بفاعلية، وأشار إلى أنه تم تقديم كل التسهيلات اللازمة لجموع العاملين فى مختلف المناطق التابعة للشركة.

وأضاف أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وقد حرصت الشركة على تذليل أى عوائق أمام العاملين لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى توفير وسائل انتقال لنقل العاملين لكل اللجان الانتخابي.