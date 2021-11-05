الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تستقبل ونش رصيف عملاق من الصين للعمل بميناء الدخيلة

استقبلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” ونش رصيف عملاق نهاية الأسبوع الماضي، ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بمعدات الشركة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الونش الجديد تم توريده من قبل شركة” ZPMC” الصينية ” أحد أهم شركات تصنيع الحاويات على مستوى العالم ” وذلك بقيمة وصلت إلى قرابة 127 مليون جنيه ( 8.25 مليون دولار ) .

وتم تفريغ الونش الذي تم وصوله على متن السفينة ( zhen hua 36 ) بميناءالدخيلة، والذي من المقرر عمله بمحطة الشركة بميناء الدخيلة، والذي اعتبرته الشركة أهم الأوناش في نشاط تداول الحاويات على مستوى العالم.

وأوضحت المصادر أنه بوصول الونش الجديد فإن محطة الشركة بميناء الدخيلة، وصلت إلى 4 ونش رصيف عملاق.

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة في أغسطس الماضي التخلص من عدد من المعدات غير المستغلة، ضمن خطتها الخمسية التي يتم من خلالها عمليات الإحلال والتجديد لمعداتها.

وكان من ضمن المعدات التي تم عرضها في مزاد علني بيع 2 ونش رصيف عملاق بوزن تقديري قدره 850 طنا، إضافة إلى بيع ونش ساحة بوزن تقديري قدره 150 طنًا.

كما تقرر بيع 5 جرارات، إضافة إلى بيع 6 مقطورات، علاوة على بيع عدد من قطع الغيار الراكدة والوايرات وكميات من الحديد والصاج وأصناف أخرى متنوعة.

وتوقعت الشركة أن يصل صافي الربح قدره 1.2 مليار جنيه بنقص قدره 334 مليون جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 21.4%، مقابل صافي الربح المستهدف خلال العام المالي الماضي، والذي يصل إلى 1.55 مليار جنيه.

كما توقعت الشركة أن تحقق خلال العام المالى الحالي تحقيق 850 ألف حاوية، مقارنة بالمستهدف خلال العام الماضي، بما يصل إلى 925 ألف حاوية بانخفاض قدره 5% .

واستقبلت الشركة في يناير الماضي السفينة Zhen hua 28 الصينية وعلى متنها 3 أوناش ساحة عملاق، وذلك من شركة ZPMC الصينية أيضا، ضمن خطة الإحلال والتجديد للشركة خلال الفترة الراهنة، لتلبية حجم الطلب على الشركة من الخطوط العالمية.

ووصلت قدرة الأوناش الجديدة فى التعامل مع حاويات حتى حمولة 40 طنا، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 75 مليون جنيه، وتم دخولها الخدمة بمحطة الإسكندرية التابعة للشركة، ليصل عدد أوناش الساحة بمحطة الإسكندرية تصل إلى 13 ونشا.

وتمتلك الشركة محطة بمنياء الدخيلة والتي بها 4 أوناش رصيف عملاق، و11 ونش ساحة عملاق ( RTG ) ، فيما يوجد محطة أخرى بميناء الإسكندرية 9 أوناش رصيف عملاق و13 ونش ( RTG ) .