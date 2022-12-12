الإسكندرية لتداول الحاويات تُسدد 149 مليون جنيه للمحطات متعددة الأغراض



سددت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري، حتى نهاية سبتمبر الماضى 149 مليون جنيه ضمن رأس مال المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري ( يوليو ، أغسطس ، سبتمبر )، والذي أكد على أن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات تساهم في المجموعة المصرية بنحو 13% التى يبلغ رأسمالها المصدر 2.2 مليار جنيه، وتصل حصة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات بالشركة قرابة 286 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن شركة ايجيكو للمقاولات انتهت من تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تعميق رصيف 96 المرحلة الثانية بميناء الدخيلة، وذلك بتكلفة وصلت الى 177 مليون جنيه.

وحسب التقرير، فقد تم تم توريد الستائر والشدادات وتنفيذ عدد 12 مستخلص من أعمال التعميق وتم سداد مبلغ قدره 177 مليون جنيه لشركة ايجيكو للمقاولات.

ويقع رصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 750 مترا، حيث تم تدعيم المرحلة الأولى عبر شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى ” التابعة لهيئة قناة السويس ” وكانت عبارة عن 400 متر وتم إفتتاحها نهاية العام قبل الماضى، وتقوم بإستقبال السفن حتى غاطس 14.5 متر، وذلك لأول مرة بميناء الدخيلة.

فيما قامت شركة إيجيكو بتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تم البدء فى المرحلة الثانية منذ أول نوفمبر الماضى من العام الماضي، وقامت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات بشراء الستائر التى يتم من خلالها تنفيذ المشروع، والفنادر اللازمة لتجهيز الرصيف، وذلك لسرعة تنفيذ المرحلة الثانية.

وتم تقسيم المرحلة الثانية الـ( 350 مترا ) إلى جزئين حتى لا يتم إنشغال الرصيف بالكامل، وكان الجزأ الأول تصل إلى 200 متر، فيما يصل الجزأ الثاني الى 150 مترا .

ويعد محور محطات الحاويات من أهم تقسيمات ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، إذ تقوم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات «الحكومية» بالعمل على الأرصفة 49، 51، 53، 54 بميناء الإسكندرية والرصيف 96 / 1، و96 / 2 و97 بميناء الدخيلة.

بينما تعمل شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «الصينية» على أرصفة 71 / 72 / 73 بميناء الإسكندرية، والرصيف رقم 98 بميناء الدخيلة.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة ألفا أوركس ليمتد (أبوظبى – الإمارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الماضي أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.