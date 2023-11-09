الإسكندرية لتداول الحاويات تقرر رفع رأس المال بقيمة 744.8 مليون جنيه

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، عن تدعيم المركز المالي لها من خلال زيادة رأس المصدر والمدفوع تمويلا من رصيد الاحتياطي النظامي في 30 يونيو الماضى.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه تقرر زيادة رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع.

وتقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 744.87 مليون جنيه بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي.

وأكدت أنها سجلت صافي ربح بلغ 979.97 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 669.2 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 1.1 مليار جنيه، مقابل 851.45 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وبلغت تكلفة الحصول على الإيراد خلال الثلاث أشهر الماضية 257.5 مليون جنيه، مقابل 218.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت قد انخففضت حصة القطاع العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري”، وذلك بعد استحواذ صناديق خليجية مؤخرا على نسب محددة من أسهم الشركة، وصلت إلى قرابة 52%.

وقبل عملية تلك الاستحواذات كانت تتوزع نسب ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.36%، وهيئة ميناء الإسكندرية إلى 39.64%، بالإضافة إلى 5% نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية.

وخلال أبريل من العام الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، باعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة الفا اوركس ليمتد (أبوظبى – الإمارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس من العام الماضي أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.