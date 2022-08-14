«الإسكندرية لتداول الحاويات» تقرر تنفيذ تعليمات جديدة بشأن «المخزن المشترك»

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” تنفيذ تعليمات جديدة بشأن التخزين بالمخزن المشترك التابع لها.

وحسب منشور ملاحي صادر عن الشركة للتوكيلات الملاحية ” اطلعت عليه المال ” ، تضمنت التعليمات أنه في حالة وجود بوالص مجمعة باسم التوكيل الفرعي فلابد من احضار البوالص الجزئية حتى تتمكن ادارة التخطيط والمتابعة من ادراجها على المنظومة قبل التخزين وفي حالة عدم ورودها مع المانفيست الاصلي فلن تتمكن الشركة من تخزين الحاوية بالمخزن المشترك.

وأكدت الشركة أن تلك التعليمات تأتي بهدف عدم تكبد الشركات والمستوردين غرامات الأرضيات والحراسات.

وخلال يونيه من العام الماضي كان قد وافق مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة “إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري” على مذكرة لجنة التعريفة بشأن مقترح تعريفة الخدمات التخزينية لمخزن البضائع العامة والبضائع الخطرة ووسائل النقل والركوب المختلفة.

وقررت الشركة على أن يتم تفعيل التعريفة الجديدة مطلع يوليو المقبل، ذلك بعد تثبيت تعريفة الشركة منذ مارس من عام 2019.

ونصت التعريفة الجديدة بالنسبة للخدمات التخزينية لمخزن البضائع العامة والبضائع الخطرة، أنه سيتم استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع العامة بمخزن الحاويات المشتركة بمحطة حاويات الدخيلة بعد فترة سماح 3 أيام من تاريخ بداية تفريغ السفينة، كما تحسب تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع الخطرة بمخزن المواد الخطر بمحطة الدخيلة وكذا وسائل النقل المختلفة من تاريخ بداية تفريغ السفينة.

كما تحتسب تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع العامة والبضائع الخطرة على أساس الطن الوزني أو الحجم المتري أيهما أكبر.

ونصت التعريفة على أن تستحق مقابل تفريغ كل طن / متر حجمي أيمهما أكبر شاملا إستخدام معدات وعمالة المخزن ويحتسب كسر طن / متر الحجمي طنا كاملا وذلك مقابل 85 جنيه، كما يتم دفع 85 جنيه مقابل تحميل كل طن / متر حجمي أيهما أكبر شاملا إستخدام معدات وعمالة المخزن ويحتسب كسر طن / متر الحجمي طنا كاملا.

ونصت التعريفة على دفع 200 جنيه كمقابل طلب المعالجة داخل المخزن بناءا على طلب العميل / مصلحة الجمارك لكل بوليصة وتشتمل مصاريف العمالة وخلافه والعودة مرة أخرى للمخزن لنفس المكان ، بالاضافة الى دفع 150 جنيه مقابل النظافة والتلوث داخل المخزن لكل بوليصة ( رسالة ) .

كما يتم دفع 50 جنيه / طن أو متر كمقابل نقل البضائع الى مكان الكشف الجمركي أو عمليات الشيالة والفرز التي تتبع عملية تستيف بالمخزن عن كل طن / متر حجمي أيهما أكبر ويحتسب كسر الطن / المتر الحجمي طنا / متر حجمي كاملا وتشمل استخدام المعدات والعمالة اللازمة.

ويتم دفع 50 جنيه مقابل سحب عينات للكشف للجمركي وما يترتب عليها من استخدام مهمات من الشركة لكل رسالة.

وحددت التعريفة دفع 250 جنيه مقابل خدمات صرف من مخزن المشترك لكل بوليصة وتشمل خدمات الصرف طوال اليوم حتى غلق المخزن، ودخول سيارات، والمصاريف الإدارية وعمليات كشف المهمل، ومقابل استخدام الموازين عند الصرف.

ونصت التعريفة على أن يتم دفع 175 جنيه مقابل العمل في أيام الأجازات والعطلات الرسمية لكل بوليصة، كما يتم دفع 16 جنيه مقابل الطن / المتر الحجمي أيهما أكبر عن كل يوم أو جزء من اليوم عن ما زاد .

ويتم دفع 40 جنيه عن الطن / المتر الحجمي أو كسر الطن / المتر الحجمي أيهما أكبر عن كل يوم أو جزء من اليوم عن ما زاد، على أن تضاف نسبة 50% للبضائع الخطرة والسوائل وتضاف نسبة 100% للمفرقعات والمواد المشعة على عمليات التداول.

ونصت التعريفة الخاصة بالتخزين على دفع 60 جنيه مقابل تخزين وسائل النقل المختلفة بالاضافة الى التعة في حالة جمعهم في بوليصة واحدة من بداية التفريغ عن اليوم، وذلك عن الطن / المتر الحجمي أو كسر الطن / المتر الحجمي أيهما أكبر ويشمل سيارات الركوب / سيارات النقل / الجرارات / المقطورات / الميكروباصات / سيارات الأوتوبيس/ الوحدات المتحركة على عجل وما في حكمها / يوم.

وأكدت التعريفة على أن تجهيز العينات للعرض يكون بناء على طلب العميل في ارسال العينة الى ورش الشركة لتجهيزها وما يتم عنه من استخدام لمعدات الشركة والطاقة الكهربائية يحصل مبلغ 500 جنيه من العميل مباشرة.

كما يتم تحصيل مبلغ 7500 جنيه على كل طن أو متر حجمي كأمانة محجوزات أو متروكات أيهما أكبر حسب المساحة التخزينية المستغلة تحت التسوية.