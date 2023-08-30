الإسكندرية لتداول الحاويات تقرر تعديل بعض بنود تعريفتها للمتعاملين معها

اصدرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات “احدى شركات القابضة للنقل البحري والبري ” قرارا بتعديل بعض بنود التعامل مع عملائها، والتي سيتم البدء بها مطلع سبتمبر المقبل.

وحسب منشور صادر عن الشركة اطلعت عليه ” المال ” فقد تضمن أنه سيتم تعديل فئة خدمات صرف الحاويات بالنسبة للحاويات المملؤة من 500 ، و1000 جنيه الى 30 دولار و 60 دولار.

كما أشارت الشركة إلى أنه بالنسبة للحاويات الفارغة ( التي يتم سحبها خارج الشركة) لتكون الحاويات الـ20 قدم بنحو 10 دولار، والحاوية 40 قدم 20 دولار، وتشمل تلك الفئات خدمات الشيفت والتحميل.

وأكدت الشركة على أنه سيتم تحصيل هذه الفئات بالجنية المصرية طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك.

يذكر أن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات حققت خلال العام المالي صافي الربح قبل الضريبية من الانشطة المستمرة 4.2 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 2.02 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة تطور تصل الى 110% .

كما بلغت الايرادات بالشركة قرابة 4.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة تطور 69.2%.

الخط الملاحي MLH فى زيارة شركة الاسكندريه لتداول الحاويات و البضائع

وخلال أغسطس الجاري استقبلت شركة الاسكندريه لتداول الحاويات والبضائع وفد من الخط الملاحي MLH وهو من الخطوط الملاحية الرائدة بمحطة الاسكندريه .

وشملت الزيارة جولة تفقدية بالمحطة و مشاهدة اعمال تفريغ و شحن السفينه JORDANIA على ارض الواقع و هى ضمن سفن أسطول سفن الخط الملاحى و أشاد الزائرين و كذلك ربان السفينه بكفاءة و مهارة العمل على السفينة و ارتفاع معدلات عمليات التشغيل .

و تم عمل جولة الزائرين بالمحطة و شرح امكانيات المحطة و تم الرد على جميع الاستفسارات و اشاد السادة الزائرين بمستوى المهارة و الخبرة للعاملين بالشركة ومدى الالتزام بمعاير جودة الخدمة المقدمة .

وتصل حصة القطاع العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري”، بعد استحواذ صناديق خليجية مؤخرا على نسب 48% .

وقبل دخول الكيانات الخليجية للشركة، فقد كانت تتوزع نسب ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.36%، وهيئة ميناء الإسكندرية الى 39.64%، بالاضافة الى 5% نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية.

وخلال أبريل من العام الماضي الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة الفا اوركس ليمتد (أبوظبى – الامارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس من العام الماضي أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك الى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة.