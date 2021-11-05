الإسكندرية لتداول الحاويات تفقد 48 ألف حاوية في 3 أشهر

استقبلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، 181 ألف حاوية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، التي تشمل الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 229 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدره 48 ألف حاوية، بحسب مستندات اطلعت عليها “المال” صادرة عن الشركة.

بحسب مصادر بشركات الحاويات، فقد ألقت تداعيات فيروس كورونا على شركات الحاويات بشكل كبير خلال العام المالي الجاري بتأثيراتها على شركات الحاويات، نتيجة انخفاض الواردات والاضطرابات التي تسود سلسلة التوريد، مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن إيرادات الشركات لم تنخفض بنفس المعدل، بسبب تنوع الأنشطة التي تعمل فيها الشركة، وارتفاع عدد الحاويات الواردة مقارنة بالترانزيت والحاويات الصادرة، حيث تعريفة الشركة تزيد بالنسبة للحاويات الواردة المملؤة.

كما حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 336.3 مليون جنيه كصافي ربح، مقارنة 277.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 21.09%.

وعلقت الشركة ” حسب مستندات الشركة ” على النتائج المحققة في عدد الحاويات خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، إنها انخفضت عن المستهدف بنسبة 14%، و10% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.

وكانت قد قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة زيادة الخطة الاستثمارية الخاصة بها خلال العام المالى الجارى بواقع 21.5 مليون جنيه ليتم تمويلها ذاتيا لتصل إلى 294.8 مليون جنيه، بعد أن كانت 273.3 مليون جنيه، حسب تقرير رسمى صادر عن الشركة اطلعت عليه «المال».

وقررت استغلال تلك الزيادة فى توريد 17 ونش شوكة وملحقاتها بقيمة تصل إلى 9 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لوجستى مكون من دورين للمحطتين بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ورفع كفاءة مبنى الإدارة الرئيسى للمحطتين بتكلفة 2.5 مليون جنيه، علاوة على رفع كفاءة مخازن وورش بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

وحسب خطة الشركة فمن المقرر أن تقوم بتنفيذ خطة استثمارية تشمل توريد 3 جرارات بالمقطورة بتكلفة 9.2 مليون جنيه، و2 ونش شوكة ثقيل بـ15.3 مليون جنيه، و2 ونش ساحة بتكلفة 58.8 مليون جنيه، وسيارات نقل وسيارات بيك أب وميكروباص بتكلفة 8.9 مليون جنيه، وذلك بمحطة الشركة بميناء الإسكندرية.

أما بالنسبة لمحطة الشركة بميناء الدخيلة فمن المقرر أن تقوم الشركة بتوريد 6 جرارات بالمقطورة بتكلفة 18.4 مليون جنيه، و2 ونش شوكة، بتكلفة 15.3 مليون جنيه، و2 ونش ساحة بتكلفة 85.8 مليون جنيه، وعملية إحلال وتغيير مسار الأوناش العملاقة برصيف 96 بتكلفة 45 مليون جنيه، وسيارات جديدة بتكلفة 4 ملايين جنيه.

يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %55.3 بينما تسهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6% بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية 5%.