الإسكندرية لتداول الحاويات : القابضة للنقل باعت 20% من حصتها للصندوق السعودي بقيمة 3 مليارات جنيه

أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) 20% من حصته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى إطار صفقات الأمس الضخمة البالغة 25 مليار جنيه.

وأظهر إفصاح الإسكندرية لتداول الحاويات المرسل للبورصة المصرية الخميس انخفاض حصة القابضة للنقل البحرى والبرى بعد تلك الصفقة من 55.37% إلى 35.37% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليار جنيه تقريبا ،وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط القابضة للنقل بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

الإسكندرية لتداول الحاويات : صندوق الاستثمارت السعودى نفذ صفقات فى البورصة بقيمة 25 مليار جنيه

وتأتى هذه الصفقة فى إطار عمليات الشراء التى نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودى (بجلسة الأربعاء 10 أغسطس) على حصص مختلفة فى أربع شركات مدرجة بقيمة 25 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا.

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات:إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الأسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه، بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار جنيه وفقا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه ،بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات تقريبا.

أبو ظبي القابضة اشترت 32% فى تداول الحاويات بقيمة 186 مليون دولار أبريل الماضى

شركة «ADQ» القابضة

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتوزع هيكل ملكيتها قبل (الاستحواذ) بين القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.37%، ألفا أوركس ليمتيد بنسبة 32%، الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 7.6%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 5 يوليو الماضى (من المقرر تحديثه بعد عملية الاستحواذ).

وأفصحت الإسكندرية لتداول الحاويات فى 12 أبريل الماضى عن بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة إمارتية مقابل 186 مليون دولار.

وأظهر إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لشركة أبو ظبي القابضة“ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار ، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من إجمالى الأسهم.

ونفذت هذه الصفقة فى إطار عمليات شراء مماثلة نفذتها أبو ظبي القابضة الإماراتية “ADQ” بالتوازى على حصصا فى خمس شركات مصرية مدرجة بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار تقريبا.

وشملت عمليات الشراء المنفذة بجلسة 12 أبريل الماضى حصصا فى الشركات التالية : البنك التجارى الدولى، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”،فورى للمدفوعات الإلكترونية.

وبلغت الحصة المستحوذ عليها فى أبو قير للأسمدة 21.52% بقيمة إجمالية 392 مليون دولار، بينما بلغت فى فورى حوالى 12.6% بقيمة 123.4 مليون دولار، وفى البنك التجارى الدولى حوالى 18.5% بقيمة 987.4 مليون دولار.