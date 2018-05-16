الإسكندرية لتداول الحاويات تفتح باب الترشح لمجلس الإدارة

رجب عز الدينأعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2018/ 2022.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن الانتخابات ستجرى فى 31 مايو الحالي؛ لاختيار أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية، وانتخاب الممثلين عن العاملين بعدد 4 أعض

رجب عز الدين





أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس الإدارة عن الدورة 2018/ 2022.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن الانتخابات ستجرى فى 31 مايو الحالي؛ لاختيار أعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية، وانتخاب الممثلين عن العاملين بعدد 4 أعضاء.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، فى وقت لاحق، فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كانت “الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” قد أعلنت إعادة فتح باب الاكتتاب لمدة 15 يومًا، بدأت 6 مايو الحالى، وستنتهى 20 مايو المقبل، على الأسهم المتبقية، والبالغة 990136 سهمًا.

وقالت الشركة إنها ستنظر فى بدائل أخرى، حال عدم اكتمال المرحلة الثانية من الاكتتاب فى زيادة رأس المال في موعدها.

وأعلنت الشركة في 26 أبريل الماضي تغطية الاكتتاب العام في المرحلة الأولى بأسهم زيادة رأس المال بنسبة 11.258% على نحو 125.6 ألف سهم، بقيمة 18.9 مليون جنيه.