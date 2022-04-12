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«الإسكندرية لتداول الحاويات» تعلن بيع «هيئة الميناء» 32% من حصتها لشركة إماراتية مقابل 186 مليون دولار

الإسكندرية لتداول الحاويات تفصح عن دخول شركة إمارتية إلى هيكل الملكية عبر شراء حصة من الهيئة العامة للميناء
رجب عزالدين 6:17 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 6:17 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة إمارتية مقابل 186 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن الإسكندرية لتداول الحاويات منشور على شاشة التداول بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار ، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من إجمالى الأسهم.

كانت إدارة البورصة المصرية قد أعلنت صباح الثلاثاء عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات دون الإفصاح عن أطراف الصفقة.

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وكشفت وسائل إعلام أجنبية (وكالة بلومبرج) فى 22 مارس عن دخول أحد صناديق الثروة السيادية الإمارتية فى مفاوضات لشراء بعض حصص مملوكة للحكومة المصرية فى عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية.

وتشمل هذه المفاوضات حصصا فى شركات، فوري للمدفوعات الإلكترونية، البنك التجارى الدولى، أبو قير للأسمدة، مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”،إضافة إلى الإسكندرية لتداول الحاويات.

ونفت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع فى وقت سابق (27 فبراير الماضى ) بعض الأخبار المنشورة حول استحواذ شركة موانئ دبى على 90% من أسهمها،

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الإسكندرية لتداول الحاويات : القابضة للنقل البحرى والبرى تستحوذ على 55.3%

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى
الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها  بين القابضة للنقل البحري والبري التى تستحوذ على 55.3% من إجمالى الأسهم، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التى كانت تستحوذ على 39.6% (قبل الصفقة الحالية)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6يناير الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه خلال النصف المنتهي ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 625.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة (6 فبراير الجارى) إن هذه القفزة سببها ارتفاع إيرادات النشاط الجارى إلى 1.1 مليار جنيه خلال النصف المذكور بنسبة نمو 2% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما عزت الشركة نمو الأرباح إلى عدم سدادها أى مبالغ لشركة المستودعات المصرية مقابل الخدمات التخزينية خلال النصف الأول المنتهي ديسمبر بسبب حصول الشركة على رخصة تخزين.

وكشفت النتائج تداول 367.8 ألف حاوية مكافئة خلال النصف المشار إليها مقارنة بنحو 436 ألف حاوية خلال الفترة من العام قبل الماضي 2020.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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