«الإسكندرية لتداول الحاويات» تعقد جمعيتها العمومية 26 نوفمبر الجاري

حددت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” يوم 26 نوفمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، وذلك لمناقشة توزيع الأرباح المقترح عن المحقق خلال العام المالي الماضي.

يأتي ذلك على خلفية اقتراح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، حيث من المقترح تضمن توزيع كوبون نقدي بواقع 1.36 جنيه للسهم.

وأضافت أن مقترح توزيع الأرباح تضمن كذلك تحويل الأرباح الرأسمالية إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ 11.4 مليون جنيه.

كما تبحث الجمعية اعتماد مجلس إدارة الشركة الجديدة لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث تم تعديل مجلس إدارة الشركة ليكون برئاسة الدكتور إسلام النقيب، وعضوية مجلس ادارة اللواء ياسر هيكل ليكون العضو المنتدب التنفيذي.

وضم المجلس الجديد كلا من اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وهدى عطية رئيس الإدارة المركزية للحاويات بميناء الإسكندرية، والدكورة مها عبدالفتاح ديوان.

كما شمل مجلس الإدارة فلاح محمد فلاح الاحبابي، ووائل علي رضا الجاسمي، ومحمد جمعة راشد سعيد كما تم اختيار فلاج محمد الأحباني “إماراتي”، ممثلا لشركة ألفا أوريكس ليمتد، بالإضافة لاختيار وائل علي رضا الجاسمي ممثلا لشركة ألفا أوريكس ليمتد، إضافة إلى محمد جمعة راشد سعيد ممثلا لنفس الشركة.

وأحمد خليل عبدالفتاح كردي عن الشركة عن الصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة ألفا أوركس ليمتد (أبوظبى – الإمارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الماضي أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.

ووفقًا لبيانات الشركة، فقد حققت خلال يونيو الماضي 73.5 ألف حاوية، بعد أن كانت قد وصلت الى 766 ألف حاوية خلال 11 شهرًا بنهاية مايو الماضي، وتوزعت بيانات يونيو بين 73.45 ألف حاوية تجارة خارجية “صادرات وواردات”، بالإضافة الى 108 حاويات فقط ترانزيت، علاوة على أنها استقبلت 77 سفينة خلال الشهر نفسه.

وكانت قد أعلنت الشركة مؤخرًا أنه من المتوقع أن تقوم بتحقيق صافي ربح خلال العام المالي الحالي بنحو 1.6 مليار جنيه، وإيرادات قدرها 2.6 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروعات بنحو 138 مليون جنيه.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 2.02 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 1.41 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 2.39 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.