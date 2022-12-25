الإسكندرية لتداول الحاويات تعقد جمعيتها العمومية 14 يناير

حددت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري” يوم 14 يناير المقبل موعدا لعقد الجمعية والتي كانت قد تم إلغاؤها يوم السبت 26 نوفمبر الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” المال ” أنه من المقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 17 سبتمبر الماضي، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيه الماضي.

كما سيتم عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي الماضي، والنظر في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي الماضي وتقرير الحوكمة والمعد وفقا للمادة 40 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

كما سيتم النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية الماضية، وإخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى النظر فيما تم اتخاذه من إجراءات نحو تشكيل مجلس الإدارة .

كما سيتم النظر في إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة 100% من النسب المقررة اعتبارا من أول ابريل الماضي، وذلك في ضوء القانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 في 28 سبتمبر من العام الماضي .

واقترحت الشركة مشروع توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي، حيث اقترحت الشركة حسب آخر مجلس ادارة لها أن يكون توزيع كوبون نقدي بواقع 1.36 جنيه للسهم.

وأكدت الشركة في بيان لها للبورصة مؤخرا، أن مقترح توزيع الأرباح تضمن كذلك تحويل الأرباح الرأسمالية إلى الاحتياطي الرأسمالي بمبلغ 11.4 مليون جنيه.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 2.02 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 1.41 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.84 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 2.39 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وانخفضت حصة القطاع العام في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للقابضة للنقل البحري والبري”، وذلك بعد استحواذ صناديق خليجية مؤخرا على نسب محددة من أسهم الشركة، وصلت إلى قرابة 52%.

وقبل عملية تلك الاستحواذات كانت تتوزع نسب ملكية الشركة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.36%، وهيئة ميناء الإسكندرية الى 39.64%، بالاضافة الى 5% نسبة التداول الحر بالبورصة المصرية.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة الفا اوركس ليمتد (أبوظبى – الامارات) وذلك مقابل 186 مليون دولار.

وخلال أغسطس الجاري أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري (المساهم الأكبر) ببيع 20% من حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك الى صندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 8.11 جنيه بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه تقريبا، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتقوم الشركة بتداول قرابة 52% من حجم المتداول من الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، حيث معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.