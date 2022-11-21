«الإسكندرية لتداول الحاويات» تشدد على تواجد مسئول الحماية المدنية أثناء فحص الشحنات الخطر

قرر شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، عبر وليد عيد سليمان رئيس قطاع الحركة والتشغيل بالشركة، ضرورة تواجد مسئول الحماية المدنية والجهات الرقابية الأخرى أثناء عملية الفحص الجمركي للحاويات الخطر.

وأضاف في خطابه لعادل أحمد حسين مدير عام الادارة العامة للحركة ونقاط الفحص والمعاينة، بمصلحة الجمارك.

وخلال أغسطس الماضي قامت اللجنة الرئيسية الدائمة لشئون الموانئ وسلامة الملاحة البحرية المشكلة من ممثلين من كل من ( قطاع النقل البحرى – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – وزارة النقل – وزارة الدفاع – هيئة الرقابة الإدارية – مصلحة الجمارك – وزارة الداخلية) بالمرور على موانئ السويس والزيتيات للتأكد من سلامة إجراءات التفتيش والمراجعة وقانونية التصرف فى البضائع (الرواكد والمهمل والملوثات للبيئة) .

وتم مراجعة سلامة إجراءات تداول البضائع الخطرة، وخطط الطوارئ وسيناريوهات التصرفات فى المواقف المختلفة ومدى تفهم العاملين لها عمليا، وسلامة إجراءات المحافظة على البيئة ( خطة التخلص من المخلفات – خطة مكافحة التلوث بالزيت) ومدى تطبيقها عمليا ، والمرور على مراكز (العمليات – إدارة الأزمات) للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة.

كما تم المرور على جميع الساحات والمخازن والشركات والأرصفة بالموانئ للتأكد من سلامة وصلاحية جميع المعدات المستخدمة فى أعمال الشحن والتفريغ بما يحقق أمن وسلامة عمليات التداول ، والتأكد من سلامة جميع إجراءات الحماية المدنية المتبعة فى الموانئ البحرية وتنفيذ مناورة إطفاء حريق بإحدى الوحدات البحرية بالميناء ، والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك بالموانئ البحرية ، والتأكد من سلامة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشاحنات والبضائع والمرور على الوحدات البحرية العاملة فى الموانئ للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على جميع أعضاء المجتمع المينائي بضرورة تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالمرور الدورى على جميع المستودعات والساحات لحصر شامل ودقيق لكافة البضائع والمهمل الموجود بالميناء للتخلص السريع من تلك البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع جميع إجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى أثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من الموانئ.