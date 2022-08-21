«الإسكندرية لتداول الحاويات» تسند تجهيز ساحة التجارية للأخشاب لـ «الجمعية التعاونية»

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة – للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – أسندت أعمال تنفيذ البنية التحتية لأرض التجارية للأخشاب التى فازت بها فى مزايدة طرحتها هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا، للجمعية التعاونية بدمنهور.

وحسب مذكرة رسمية حصلت عليها «المال» خصصت الشركة 18 مليون جنيه لصالح الجمعية التعاونية بدمنهور لتنفيذ التجهيزات الخاصة بالأرض، وما يخص منظومة الإطفاء، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد التكلفة بالحماية المدنية داخل الساحة بعد انتهاء هيئة الميناء من استكمال أعمال الحماية المدنية للمنطقة المحيطة بالساحة.

وأشارت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، فى رد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أنه من المتوقع الاستغناء عن عدد من الساحات التى تقوم بتشغيلها، لاسيما وأنها تتوقع انخفاض حجم الأعمال بسبب زيادة المنافسة مع الشركات العاملة فى نفس النشاط.

كانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات فازت باستغلال ساحة 33 ألف متر مربع بالمنطقة التجارية للأخشاب.

فى سياق متصل، أكد تقرير صادر عن الشركة، انتهاء أعمال مشروع تعميق رصيف 96 بميناء الدخيلة فى مرحلته الثانية خلال أكتوبر المقبل، بطول 350 مترا.

وبدأت الشركة استقبال السفن بالمرحلة الأولى بطول 400 متر خلال ديسمبر 2020 ، وبغاطس يصل إلى 14.5 متر.

وبلغت تكلفة تنفيذ أعمال المشروع 463 مليون جنيه، وتوزعت بواقع 110.5 مليون مقابل ما قامت به شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، بينما قامت شركة «إيجيكو» بأعمال تدعيم بقيمة تصل إلى 184 مليونا، بالإضافة إلى الأعمال البحرية والتى نفذتها شركة عبدالسلام الفقى بتكلفة تصل إلى 167.5 مليون.

وذكر تقرير الإسكندرية لتداول الحاويات، أن هناك عددا من التحديات أدت إلى تخفيض حجم المتوقع من تداول خلال العام المالى الجارى، لتصل إلى 773 ألف حاوية، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الماضى، والذى سجل 839.5 ألف حاوية.

وأشار التقرير إلى أنه من بين تلك التحديات انخفاض أعماق أرصفة الشركة بمحطة الإسكندرية والتى لا تزيد عن 12 مترا، فيما تصل أعمال أرصفة محطة الدخيلة التابعة للشركة 16.5 و14 و12 مترا، ومقارنة بأعماق محطة «تحيا مصر» الجديدة والمتوقع تشغيلها خلال الفترة المقبلة والتى تزيد عن 17 مترا فى أرصفتها.

وأكدت الشركة وجود منافسة شرسة، لافتة إلى محاولة التغلب على جميع الصعوبات التى تواجهها، بما فى ذلك انخفاض حجم التجارة الواردة من الخارج.

و أوضحت الشركة أنها اتخذت عدة إجراءات للتغلب على تلك الصعوبات، منها رفع معدلات التداول من خلال الإحلال والتجديد للأوناش، والسعى فى الحصول على ساحات خارجية، وتنشيط إدارة التسويق لجذب عملاء جدد لتلبية جميع طلبات العملاء الحاليين.

وأقرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات مؤخرا خلال الجمعية العامة، الموازنة التقديرية للعام المالى الجارى، بإيرادات نشاط مستهدفة تصل إلى 2.79 مليار جنيه بزيادة 12% عن مستهدف العام المالى الماضى، كما تم تحديد الفائض القابل للتوزيع فى الموازنة 1.6 مليار بزيادة عن المتوقع للعام المالى الماضى %10.

يذكر أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قررت مؤخرا، تخفيض حصتها فى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، من %55.37 إلى %35.37 إذ باعت 297.95 مليون سهم بقيمة 3.02 مليار جنيه بمتوسط سعر 8.11 جنيه للسهم .

وكان صندوق مصر السيادى، أعلن عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودى، على حصص أقلية مملوكة للدولة فى أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 24.89 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)