«الإسكندرية لتداول الحاويات» تسجل 238.4 ألف حاوية في 4 أشهر

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات معدل تداول للحاويات بنهاية أكتوبر الماضي بلغ 238.4 ألف حاوية، وذلك مقارنة بـ 269 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض 11% ومقارنة بما كان مستهدفا خلال الموازنة التقديرية بالشركة تصل إلى 282 ألف حاوية بتراجع قدره 15%.

كما حققت الشركة إيرادات للنشاط الجاري بلغ 718 مليون جنيه، مقارنة بنحو 721 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بتراجع نسبته 0.4% فقط، ومقارنة بالمستهدف يصل إلى 15% حيث كان متوقع ان تصل إلى 848 مليون جنيه.

بالإضافة إلى صافي ربح قدره 448 مليون جنيه صافي ربح مقارنة بـ 368.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة تقدر نسبتها 22%، ومقارنة بالمستهدف الذي يصل إلى إنخفاض 6% حيث كان متوقعا أن يصل إلى 476.4 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

كما بلغ حجم الانفاق خلال تلك الفترة 331.9 مليون جنيه، وذك مقابل 374 مليون جنيه، مقارنة بنحو 432.7 مليون جنيه كانت مستهدفة خلال تلك الفترة.

وأهم الاستثمارات التي تحققت خلال العام المالي الجاري كانت استمرار تعميق الرصيف 96 بطول 350 مترا ” مرحلة ثانية” ، وإحلال وتجديد مسارات الأوناش العملاقة برصيف 23 ، وتوريد 3 ونش تحميل حاويات فارغة، وتوريد 8 جرار خدمة شاقة بالمقطورة 45 قدما، وونش رصيف عملاق سوبر بنامكس، علاوة على إنشاء غرف إعاشة وورش المركبات وتطوير جراج المركبات وإصلاح الأرضيات والبوابات ومنظومة الإنذار.

يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة %55.3، بينما تسهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6%، ويصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية 5%.