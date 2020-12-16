الإسكندرية لتداول الحاويات ترفع تعريفتها بميناء الإسكندرية (مستند)

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” زيادة الرسوم الخاصة بمحطتها بميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك على خلفية بدء عمل الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” التابعة لوزارة المالية، والتي تقوم بتنفيذ منظومة النافذة الواحدة بالمنافذ الجمركية المصرية والتي بدأت عملها بميناء الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي.

وأعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، أنه سيتم تحصيل مبلغ 500 جنيه للحاوية 20 قدم ومبلغ 1000 جنيه للحاوية 40 قدم ، والتي سيتم تحصيلها عند الصرف للحاويات المفرج عنها مقابل تقديم بعض الخدمات.

وتشمل تلك الخدمات نقل الحاوية من مكانها في الساحة الى المكان المخصص للكشف طبقا لكافة الحاويات المطلوبة من الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” لإنهاء الاجراءات الجمركية عليها.

كما تشمل تلك المصروفات مقابل تطهير الحاويات المصروفة، ومقابل دخول سيارة العملاء للشركة لصرف الحاويات، وذلك بخلاف مصاريف استخدام الكلارك بناءا على طلب العميل للتمكين من كشف الحاوية.

وكانت قد قررت الشركة في مطلع نوفمبر الماضي عن ضوابط جديدة لتداول الحاويات التي تحمل بضائع خطرة المتداولة بها ، علاوة على رفع تعريفتها الخاصة بتلك النوعية من الحاويات.

وطالبت الشركة عبر منشورها للتوكيلات الملاحية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة التصرف لسحب الحاويات الخطر (التنك) من محطة الشركة، وإبلاغ الشركة مستقبلا بعدد الحاويات الخطر (التنك) التي سيتم ورودها علي السفن والمقرر تفريغها بميناء الدخيلة بمده لا تقل عن (72) ساعه لبحث امكانيه استلام تلك النوعية من الحاويات.

وأعلنت الشركة عن أنه سيتم احتساب مصاريف الاستبقاء لهذه النوعية من الحاويات طبقا للتعريفة المعلنة بثلاثة امثال القيمة التخزينية بالبند رقم (7) من التعريفة وبدون فتره سماح وذلك اعتباراً من أول نوفمبر الجاري.

وتنص تعريفة الشركة حسب البند رقم 7 على يصل سعر تخزين الحاوية وتحتوي على بضائع مصرية على 6 دولار يوميا للحاوية 20 قدم و12 دولار للحاوية 40 قدم، وبالنسبة للحاويات التي لا تحتوي على منتج مصري فتصل في اليوم 10 دولار للحاوية 20 قدم يوميا، و20 دولار للحاوية 40 قدم يوميا.

يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى تساهم فيها بنسبة 55.3%، فيما تساهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6 % بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية إلى 5 % .