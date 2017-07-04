الإسكندرية لتداول الحاويات تخفض تعريفة 8 خدمات بنسبة 20%

❏ مصيلحى: الإجراء يساهم فى زيادة الخطوط الملاحية وتقليل الأعباء بعد تحرك المحروقات ❏ مصدر بالقابضة: نحقق وفورات مالية ضخمة.. والعوائد المرتقبة تفوق معدل الخفض السيد فؤاد ومها يونس قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، تخفيض تعريفة نقل ا

❏ مصيلحى: الإجراء يساهم فى زيادة الخطوط الملاحية وتقليل الأعباء بعد تحرك المحروقات

❏ مصدر بالقابضة: نحقق وفورات مالية ضخمة.. والعوائد المرتقبة تفوق معدل الخفض

السيد فؤاد ومها يونس

قررت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى، تخفيض تعريفة نقل البضائع والحاويات بنسبة تصل إلى %20 فى المتوسط لنحو 8 خدمات ملاحية، تقدمها اعتبارًا من أغسطس المقبل، مع زيادات التعريفة على خدمتين بنسبة تصل إلى %60 فى خطوة مفاجئة للسوق الملاحية.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن قرار الشركة تخفيض مقابل غالبية خدماتها يستهدف جذب الخطوط الملاحية، سواء العملاء الجُدد أو الخطوط التى عملت بمحطات منافسة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها وفورات مالية ضخمة تصل إلى قرابة 1.4 مليار جنيه سنوياً، وبالتالى خفض تعريفة النقل ستكون له آثار طفيفة على الإيرادات، مقارنة بجذب عملاء جدد.

من جانبه أشاد محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، بقرار شركة «الإسكندرية للحاويات» بتخفيض تعريفاتها، واصفًا الإجراء بأنه مفاجئ للسوق الملاحية، مطالباً شركات محطات الحاويات الأجنبية باتخاذ الإجراء نفسه فى هذا التوقيت لإعادة الخطوط الملاحية التى فقدتها الموانئ المصرية خلال العامين الماضيين.

وتابع: إن القرار يتزامن مع زيادة أسعار المحروقات والتى بدورها رفعت خدمات النقل البرى، ما يزيد العبء على كاهل المُستهلك المصرى، والمُصدرين والمستوردين.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وتعمل بميناءى الإسكندرية والدخيلة منذ عام 1984، وتتداول قرابة مليون حاوية سنوياً من إجمالى السفن المتداولة بمصر والتى تبلغ 5 ملايين حاوية، ويتكون هيكل ملكيتها من القابضة للنقل البحرى والبرى %55.7، وهيئة ميناء الإسكندرية %39.9، و%4.2 عبارة عن اسهم متداولة بالبورصة المصرية، ويصل رأسمالها إلى 739 مليون جنيه، وتتعامل مع قرابة 24 خطًا ملاحيًا.