«الإسكندرية لتداول الحاويات» تحقق 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات؛ إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري، معدلات تداول وصلت إلى 839.5 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، وذلك مقابل المعدلات نفسها التي تم تحقيقها خلال العام المالي قبل الماضي.

ووفقًا لبيانات الشركة التي اطلعت عليها “المال”، فقد حققت خلال يونيو الماضي 73.5 ألف حاوية، بعد أن كانت قد وصلت الى 766 ألف حاوية خلال 11 شهرًا بنهاية مايو الماضي،

وتوزعت بيانات يونيو بين 73.45 ألف حاوية تجارة خارجية “صادرات وواردات”، بالإضافة الى 108 حاويات فقط ترانزيت، علاوة على أنها استقبلت 77 سفينة خلال الشهر نفسه.

وكانت قد أعلنت الشركة مؤخرًا أنه من المتوقع أن تقوم بتحقيق صافي ربح خلال العام المالي الحالي بنحو 1.6 مليار جنيه، وإيرادات قدرها 2.6 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ مشروعات بنحو 138 مليون جنيه.

وحتى مايو الماضي أظهرت بيانات الشركة، خلال تقرير رسمي صادر عنها، أن إيرادات النشاط الجاري بلغت 2.44 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 2.15 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13% .

كما أكدت الشركة أنها حققت صافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك بنحو قدره 34% .

وبلغت الاستثمارات المنفَّذة، خلال الأشهر العشرة الأخيرة بالشركة، إلى قرابة 169 مليون جنيه، والتي تركزت في استكمال عدد من المشروعات؛

منها تعميق وتدعيم المرحلة الثانية من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 350 مترًا “مرحلة ثانية”، وإحلال وتجديد مسارات الأوناش العملاقة رصيف 23، وتوريد 2 محول،

وتوريد 3 ونش تحميل حاويات فارغة، وتوريد عدد 8 جرار خدمة شاقة بالمقطورة 45 قدمًا، وونش رصيف سوبر بنامكس، وإنشاء غرف إعاشة وورش المركبات وتطوير جراج المركبات وإصلاح الأرضية والبوابات ومنظومة إنذار.

وخلال أبريل الماضي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة إمارتية مقابل 186 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن الإسكندرية لتداول الحاويات منشور على شاشة التداول بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي” ADQ ” .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من اجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه، موزعًا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري التى تستحوذ على 55.3% من إجمالى الأسهم، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التى كانت تستحوذ على 39.6% (قبل الصفقة الحالية)،

إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6يناير الماضى.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه، خلال النصف المنتهي في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 625.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن هذه القفزة سببها ارتفاع إيرادات النشاط الجارى إلى 1.1 مليار جنيه خلال النصف المذكور، بنسبة نمو 2% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.