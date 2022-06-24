«الإسكندرية لتداول الحاويات» تحقق 766 ألف حاوية مكافئة خلال 11 شهرًا

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة “التابعة للقابضة للنقل البحري والبري” 766 ألف حاوية مكافئة، وذلك خلال الفترة من أول يوليو من العام الماضي، وحتى نهاية مايو من العام الحالي “11 شهرا”، وذلك مقارنة بنحو 772 ألف حاوية 6 آلاف حاوية فقط.

وأظهرت بيانات الشركة خلال تقرير رسمي صادر عن الشركة أن إيرادات النشاط الجاري بلغت 2.44 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 2.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 13% .

كما أكدت بيانات الشركة أنها حققت صافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك بنحو قدره 34% .

وبلغت الاستثمارات المنفذة خلال العشرة أشهر الاخيرة بالشركة إلى قرابة 169 مليون جنيه، والتي تركزت في استكمال عددا من المشروعات منها تعميق وتدعيم المرحلة الثانية من الرصيف 96 بميناء الدخيلة بطول 350 مترا “مرحلة ثانية”، وإحلال وتجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف 23، وتوريد 2 محول، وتوريد 3 ونش تحميل حاويات فارغة، وتوريد عدد 8 جرار خدمة شاقة بالمقطورة 45 قدما، وونش رصيف سوبر بنامكس، وانشاء غرف اعاشة وورش المركبات وتطوير جراج المركبات واصلاح الارضية والبوابات ومنظومة إنذار.

وخلال ابريل الحالي أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة إمارتية مقابل 186 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن الإسكندرية لتداول الحاويات منشور على شاشة التداول بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي” ADQ ” .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من اجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه، موزعًا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري التى تستحوذ على 55.3% من إجمالى الأسهم، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التى كانت تستحوذ على 39.6% (قبل الصفقة الحالية)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6يناير الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه خلال النصف المنتهي في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 625.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن هذه القفزة سببها ارتفاع إيرادات النشاط الجارى إلى 1.1 مليار جنيه خلال النصف المذكور، بنسبة نمو 2% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما عزت الشركة نمو الأرباح إلى عدم سدادها أى مبالغ لشركة المستودعات المصرية مقابل الخدمات التخزينية خلال النصف الأول المنتهي ديسمبر بسبب حصول الشركة على رخصة تخزين.