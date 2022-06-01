«الإسكندرية لتداول الحاويات» تحقق 697 ألف حاوية خلال 10 أشهر

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والعامة خلال العشرة أشهر الأخيرة من العام المالي الجاري وصلت إلى 697.6 ألف حاوية مكافئة، منذ أول يوليو من العام الماضي وحتى نهاية ابريل الماضي، وذلك مقارنة بنحو 703 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحسب بيانات الموازنة العامة للشركة، فانه بالرغم من إنخفاض حجم الواردات بالموانئ المصرية وعدد الحاويات بوجه عام، إلا أن الإنخفاض كان خلال التسعة أشهر الأخيرة بنسبة طفيفة.

وتوزعت تلك الحاويات بين 310 ألف حاوية بمحطة الدخيلة، و387 ألف حاوية بمحطة الشركة بميناء الإسكندرية، كما تم توزيع الحاويات بين 9.6 ألف حاوية ترانزيت و687.9 ألف حاوية تجارة محلية.

كما حققت الشركة خلال تلك الفترة ايرادات نشاط بلغت 2.1 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 11% ، بينما كان من المستهدف أن تصل الى 2.1 مليار جنيه.

فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة قرابة 1.47 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 33%، بينما كان من المستهدف أن يصل صافي الربح إلى قرابة 1.17 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26%.

وبلغت الاستثمارات المنفذة خلال العشرة أشهر الاخيرة بالشركة إلى قرابة 153 مليون جنيه، والتي تركزت في استكمال عددا من المشروعات منها تعميق وتدعيم المرحلة الثانية من الرصيف 96 بميناء الدخيلة، واحلال وتجديد مسارات الاوناش العملاقة رصيف 23 ، وتوريد 2 محول ، وتوريد 3 ونش تحميل حاويات فارغة، وتوريد عدد 8 جرار خدمة شاقة بالمقطورة 45 قدم، وونش رصيف سوبر بنامكس، وانشاء غرف اعاشة وورش المركبات وتطوير جراج المركبات واصلاح الارضية والبوابات ومنظومة انذار.

وخلال ابريل الجاري أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، بيع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 32% من حصتها إلى شركة إمارتية مقابل 186 مليون دولار.

وأظهر إفصاح عن الإسكندرية لتداول الحاويات منشور على شاشة التداول بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي” ADQ ” .

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار ، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من اجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري التى تستحوذ على 55.3% من إجمالى الأسهم، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التى كانت تستحوذ على 39.6% (قبل الصفقة الحالية)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6يناير الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه خلال النصف المنتهي في ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 625.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن هذه القفزة سببها ارتفاع إيرادات النشاط الجارى إلى 1.1 مليار جنيه خلال النصف المذكور بنسبة نمو 2% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما عزت الشركة نمو الأرباح إلى عدم سدادها أى مبالغ لشركة المستودعات المصرية مقابل الخدمات التخزينية خلال النصف الأول المنتهي ديسمبر بسبب حصول الشركة على رخصة تخزين.