«الإسكندرية لتداول الحاويات» تحقق 545 ألف حاوية خلال 8 أشهر

بمعدل إيرادات 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.94 مليار كانت مستهدفة خلال تلك الفترة

حققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، معدلات تداول خلال ثمانية أشهر بلغت 545 ألف حاوية، وذلك مقابل 613 مستهدف، و579.9 ألف حاوية تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وضمّت تلك الفترة من أول العام المالي الحالي خلال يوليو من العام الماضي، وحتى نهاية فبراير من العام الحالي.

وحسب ما اعتمده مجلس إدارة الشركة خلال بياناتها أثناء تلك الفترة، فقد بلغت معدلات الإيرادات خلال 8 أشهر 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.94 مليار كانت مستهدفة خلال تلك الفترة، في حين حققت الشركة خلال نفس الفترة المثيلة من العام المالي الماضي 1.77 مليار جنيه.

وبالنسبة لصافي الربح خلال تلك الفترة، فقد بلغ 875 مليون جنيه، مقابل 1.04 مليار جنيه مستهدف، في حين كانت الشركة قد حققت خلال نفس الفترة المثيلة 883 مليون جنيه من العام الماضي.

كما بلغت المصروفات في جملتها حوالي 704 ملايين جنيه، بينما كان المستهدف أن تصل إلى 896 مليون جنيه، في حين كانت خلال نفس الفترة من العام الماضي 774 مليون جنيه.

يُذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والتى تسهم فيها بنسبة 55.3%، فيما تسهم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6%، بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية إلى 5%.

وتُعدّ شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إحدى أهم شركات الحاويات بالسوق المصرية وتعمل من خلال محطة لها في ميناء الإسكندرية، وأخرى بميناء الدخيلة، وتستحوذ على قرابة 55% من حجم تداول الحاويات بالميناءين بقرابة 950 ألفًا سنويًّا، بينما تحتوي شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية ”AICT” على 45% من حجم تداول الحاويات بالميناءين.