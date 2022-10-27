«الإسكندرية لتداول الحاويات» تحقق 195.7 ألف حاوية خلال الربع الأول

أظهرت بيانات شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، تحقيق الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري معدلات تداول للحاويات بلغت 195.7 ألف حاوية مقارنة بنحو ألف حاوية خلال الفترة المثيلة من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 8%.

كما حققت الشركة ايرادات النشاط لتصل الى 851.4 مليون جنيه، مقارنة بنحو 537.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة تصل الى 58%، وصافي ربح بعد الضريبة بلغ قرابة 669.2 مليون جنيه، مقارنة بنحو 336 مليون جنيه بزيادة قدرها 99%.

وحسب بيانات الشركة فقد بلغت نتائج الأعمال المعدلة خلال العام المالي الماضي 2 مليار جنيه كصافي ربح بعد الضريبة، بزيادة قدرها 44% عن العام المالي قبل الماضي، بينما بلغت عدد الحاويات المحققة خلال العام المالي الماضي 839.5 ألف حاوية بزيادة قدرها 0.11% عن العام المالي قبل الماضي.

وتعمل الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وأظهر إفصاح عن الإسكندرية لتداول الحاويات منشور على شاشة التداول بيع الهيئة العامة للميناء 467.7 مليون سهم من حصتها البالغة (39.6%) إلى شركة “Alpha Oryx Limited” التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الإماراتي “ADQ”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 0.39 دولار، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة هيئة ميناء الإسكندرية بعدها إلى 7.63% من اجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات فى الوقت الحالى 744.8 مليون جنيه، موزعًا على 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين القابضة للنقل البحري والبري التى تستحوذ على 55.3% من إجمالى الأسهم، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية التى كانت تستحوذ على 39.6% (قبل الصفقة الحالية) .

إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال 5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يناير الماضى.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافي أرباحها إلى 717.7 مليون جنيه، خلال النصف المنتهي في ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 625.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن هذه القفزة سببها ارتفاع إيرادات النشاط الجارى إلى 1.1 مليار جنيه خلال النصف المذكور، بنسبة نمو 2% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.