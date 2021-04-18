الإسكندرية لتداول الحاويات تتوقع تحقيق 850 ألف حاوية خلال العام المالى المقبل

توقعت الشركة أن تحقق خلال العام المالى المقبل 2021 2022- قرابة 850 ألف حاوية

انتهت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة « التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى « من وضع موازنتها التقديرية للعام المالى المقبل.

وتوقعت الشركة أن تحقق خلال العام المالى المقبل 2021 2022- قرابة 850 ألف حاوية، وذلك مقارنة بالمستهدف خلال العام الجارى بما يصل الى 925 ألف حاوية والذى من المقرر أن ينتهى خلال يوليو المقبل بانخفاض قدره %5 ، حسب بيانات اطلعت عليها «المال».

كما استهدفت الشركة أن يصل اجمالى الايرادات الى 2.7 مليار جنيه، وذلك مقابل مستهدف خلال العام المالى الجارى قدره 2.9 مليار جنيه بانخفاض %8 بالاضافة إلى صافى ربح يصل الى 1.4 مليار جنيه، مقابل مستهدف خلال العام المالى الجارى يبلغ 1.55 مليار جنيه بنسبة انخفاض %10.

وأكدت الشركة وفقا للخطة الاستثمارية أنها تواجه منافسة قوية مع شركات محلية وشركات حاويات بمنطقة شرق البحر المتوسط، لذا تعتمد على المعدات الحديثة، حتى وصلت بمعدلات الأداء فى محطة الدخيلة إلى 51 حركة / سفينة / ساعة ، وذلك بالرغم من استقطاع جزأ من الرصيف بها، بالاضافة الى أنها وصلت فى محطة الاسكندرية الى 32 حركة / ساعة ، وذلك لمواكبة الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وأكدت الشركة أن لديها عناصر قوة تتركز فى موقعها المتميز من الخطوط الملاحية العالمية التى تمر بها واستقبال سفن الحاويات، ودخول معدات جديدة ، بالاضافة الى كوادر فنية وإدارية ذات خبرة واسعة، بجانب استقرار النشاط الرئيسى للشركة والمتركز فى تداول الصادرات والواردات، وحصول الشركة على شهادات الجودة فى الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة.

كما أوضحت الشركة أنه من عناصر القوة أيضا تطوير وتعزيز أجهزة ومعدات شبكة المنظومة المعلوماتية، وعملية تعميق الرصيف 96 بمحطة الدخيلة، لجذب السفن العملاقة وتحويل ميناء الدخيلة لميناء محوري، بالاضافة الى تنفيذ خطط إحلال وتجديد المعدات تواكب التطور السريع فى نشاط الحاويات.

وأوضحت خطة الشركة أنه تم زيادة طاقتها من الحاويات الثلاجة لتصل الى ألف حاوية بالإسكندرية، و1500 حاوية بميناء الدخيلة، علاوة على البدء فى تطبيق منظومة حاويات حديثة ( TOS ) لتنظيم عمليات التخطيط والتشغيل لجميع أعمال حركة الحاويات ( سفن – ساحات – بوابات ) مع ضمان التكامل التام مع الخطوط الملاحية والتوكيلات الملاحية ومجتمع الميناء، وتبلغ طاقة الشركة من الحاويات ككل بلغت 1.5 مليون حاوية حاليا.

ورصدت الشركة استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل تصل الى 273.3 مليون جنيه، موزعة بين 124.2 مليون جنيه لمحطة الإسكندرية، و149.1 مليون جنيه لمحطة الدخيلة.

ومن أهم المشروعات التى ستقوم بتنفيذها توريد 3 جرار بالمقطورة بتكلفة 9.2 مليون جنيه، و2 ونش شوكة ثقيل بـ15.3 مليون جنيه، و2 ونش ساحة بتكلفة 58.8 مليون جنيه، وسيارات نقل وسيارات بيك أب وميكروباص بتكلفة 8.9 مليون جنيه، وذلك بمحطة الشركة بميناء الإسكندرية.

أما بالنسبة لمحطة الشركة بميناء الدخيلة فمن المقرر أن تقوم الشركة بتوريد 6 جرار بالمقطورة بتكلفة 18.4 مليون جنيه، و2 ونش شوكة، بتكلفة 15.3 مليون جنيه، و2 ونش ساحة بتكلفة 85.8 مليون جنيه، وعملية احلال وتغيير مسار الاوناش العملاقة برصيف 96 بتكلفة 45 مليون جنيه، وسيارات جديدة بتكلفة 4 ملايين جنيه.

كما توقعت الشركة أن تصل تكاليف ومصروفات العام المالى المقبل قرابة 1.3 مليار جنيه، وذلك مقارنة بما هو مستهدف خلال العام المالى الجارى والذى يصل الى 1.37 مليار جنيه بانخفاض قدره %5.

وأكدت الشركة على عدد من التحديات التى تواجه زيادة الإنتاج الكمى للحاويات خلال العام المالى المقبل، والتى من أهمها تباطؤ حركة الاقتصاد العالمي، والمنافسة المحلية مع محطات حاويات أخرى، وارتفاع أسعار التعريفة الجمركية على السلع الترفيهية مما أدى الى الحد من الاستيراد، بالاضافة الى استكمال أعمال تعميق رصيف 96 بميناء الدخيلة «المرحلة الثانية» بطول 350 مترا ومتوقع الانتهاء منها خلال يوليو 2022، علاوة على الانخفاض فى ايرادات التفريغ والشحن والتخزين وانخفاض سعر الفائدة على الودائع مما يؤثر سلباً على الإيرادات وصافى الربح.

وأبدت الشركة فى تقرير الموازنة عناصر أخرى خلال الفترة المقبلة تؤثر على الانتاجية، والتى من أهمها تنفيذ محطة حاويات جديدة بمشروع المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية على أرصفة من 55 – 62 ، بالاضافة الى محطة متعددة أغراض أيضا يتم تنفيذها فى ميناء أبو قير البحرى، بجانب حصول التوكيلات الملاحية على ملاحق خارجية واستخدامها كمخزن جمركى مما يؤدى لتخزين الحاويات الوارد خارج الشركة.