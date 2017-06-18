الإسكندرية لتداول الحاويات تبحث عن فرص فى العقارات

دراز: القرار جاء بعد دراسة اقتصادية مستفيضة لتدوير محفظة الشركةالسيد فؤادوافقت الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة للشركة القابصة للنقل البحرى والبرى، على إدراج نشاط الاستثمار العقارى ضمن أغراضها، حيث وافقت على تأسيس شركة جديدة بمساهمة من الشركة القابضة.قا

دراز: القرار جاء بعد دراسة اقتصادية مستفيضة لتدوير محفظة الشركة

السيد فؤاد

وافقت الجمعية العمومية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة التابعة للشركة القابصة للنقل البحرى والبرى، على إدراج نشاط الاستثمار العقارى ضمن أغراضها، حيث وافقت على تأسيس شركة جديدة بمساهمة من الشركة القابضة.

قال ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، إن اختيار النشاط العقارى يهدف لتدوير محفظة الشركة، والاستفادة من العوائد المرتفعة للقطاع العقاري.

ولفت إلى أن الاستثمار العقارى سيساهم فى استرداد رأس المال خلال فترة قصيرة، مقارنة بالاستثمارات الأخرى، والبدء بمشروع يمول ذاتيًا من محفظة الشركة.

وأضاف دراز أن من ضمن أنشطة الشركة ممارسة الاستثمار العقارى بصوره، وأشكاله، سواء بنفسها، أو بالوكالة، ولها فى سبيل ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، لمزاولة هذا النشاط، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات، والشركات العاملة فى هذا الشأن، ويجوز للشركة المساهمة فى شركات تعمل فى مجالات أخرى.

ومن جانبه أشار عصام السرجاوى، أحد مساهمى «الإسكندرية للحاويات»، إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركة، من تشغيل ساحات تخزينية جديدة، وإدارة أرصفة بميناء الإسكندرية، أو خارجها.

وطالب السرجاوى بضرورة استفادة الشركة من التحالف، الذى تكون منذ أكثر من عامين مع شركة موانئ دبى العالمية، للمنافسة على الرصيف رقم 100 بميناء الدخيلة، ومطالبة هيئة الميناء بإعادة طرح المشروع مرة أخرى، باعتباره الامتداد الرئيسى لأرصفة الشركة.

وقال ناصر عبدربه، مساهم آخر، إن الإسكندرية لتداول الحاويات قررت تأسيس شركة متخصصة للاستثمار العقارى، بهدف استثمار المحفظة المالية لديها، إلا أن المنطقى أن تتوسع الشركة فى نشاطها الرئيسى، وهو تداول الحاويات، والبضائع العامة.

ولفت إلى أن الشركة لديها العديد من الفرص الاستثمارية فى نفس نشاطها “النقل البحري”، و”تداول الحاويات”، مضيفاً أنه طالب أن يكون هناك فرصة أمام الشركة للاستحواذ على أرصفة وساحات جديدة، فى الوقت الذى تحول فيه هيئة ميناء الإسكندرية، بعض الأرصفة خاصة من البضائع العامة، إلى أرصفة حاويات بعد الاتجاه العالمى لزيادة تحوية البضائع.

وأشار إلى أن هناك أنشطة جديدة يمكن أن تتوسع فيها الشركة كنشاط التخزين للحاويات لمختلف الأنواع، سواء كانت حاويات تقليدية، أو حاويات بضائع خطرة، وهو من أهم الأنشطة حاليا.

يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تعمل فى ميناء الإسكندرية والدخيلة، بطاقة استعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية، وتحقق قرابة مليون حاوية سنويًا، ويساهم فى رأس مالها، القابضة للنقل البحرى والبرى، بنسبة 55 %، و%40 هيئة ميناء الإسكندرية، و%5 تداول حر بالبورصة المصرية، وتبلغ استثماراتها 450 مليون دولار، ولها 4 أرصفة، منها 3 بميناء الإسكندرية وهن 71، 72، 73، ولديها رصيف فى ميناء الدخيلة، وهو 98.