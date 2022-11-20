«الإسكندرية لتداول الحاويات» الأفضل في قطاع اللوجستيات بالبورصة

يرى محللون فنيون، ومسئولو بحوث فى بنوك استثمار أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات هى الأفضل بين شركات الشحن واللوجستيات المدرجة فى البورصة المصرية، وأن سهمها أمامه فرصة لمواصلة الصعود صوب مستويات 16.5 جنيه.

وقال الخبراء إن الشركة ستستفيد من ارتفاعات سعر الدولار نظرا لأن خدماتها مقومة بالعملة الخضراء، وزيادة عدد الحاويات التى يتم التعامل معها بعد الانتهاء من توسعة رصيف 96 بميناء الدخيلة.

وتوقعت بحوث الأهلى – فاروس تحقيق الشركة صافى ربح 2.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى بنمو سنوى %9.7، بدعم زيادة متوقعة فى الإيرادات بنسبة %22.6 لتسجل 3.5 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الشركة نجحت فى تحقيق نتائج مالية جيدة العام المالى 2021 – 2022 رغم تعطل سلاسل التوريد العالمية.

وأشارت إلى انتهاء الشركة من تعميق رصيف 96 بميناء الدخيلة، مما سيؤدى إلى تحسن أعداد الحاويات التى تتعامل معها الشركة، وكذلك زيادة الإيرادات بالجنيه حيث إن إيرادات الشركة مقومة بالدولار الأمريكى.

وألقت البحوث الضوء على نتائج الشركة بالربع الأول من العام المالى الحالى، حيث سجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة %58.4 سنويًا، وانخفضت بنسبة %15.6 على أساس ربعى لتصل إلى 851 مليون جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى (2022 – 2023 ) مقارنة مع 538 مليون جنيه فى الربع المماثل ومليار فى الربع الرابع من العام المالى الماضى 2021 – 2022.

وأرجعت الانخفاض على أساس ربعى إلى انخفاض الإيرادات المقومة بالدولار لكل حاوية لتصل إلى 228 دولارًا للحاوية، بنمو بنحو %22 على أساس سنوى، وتراجع %76 على أساس ربعى.

وذكرت أن ذلك خفف خفض قيمة الجنيه المصرى من انخفاض الإيرادات المقومة بالجنيه لكل حاوية لتسجل 4365 جنيها فى الربع الأول العام المالى الجارى، بزيادة بنحو %47 سنويا.

ولفتت الأهلى فاروس إلى أن تراجع الإيرادات أدى إلى انخفاض إجمالى الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (استهلاك الدين ) بشكل على أساس ربعى.

وأشارت إلى تسجيل الربح الإجمالى 633 مليون جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى، بزيادة سنوية %86.3 وبتراجع ربعى %17.8 مقارنة مع 340 مليون جنيه فى الربع الأول من العام المالى الماضى، و769 مليونا فى الربع الرابع من عام 2021 – 2022. وعزت الانخفاض على أساس ربعى إلى تراجع الإيرادات فى الربع الأول من العام المالى الحالى.

وأكدت ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة %107 على أساس سنوى فى الربع الأول من العام الحالى.

ولفتت إلى تحسن هامش صافى الربح بسبب ارتفاع مكاسب العملات الأجنبية بنسبة 74 % لتسجل 27 مليون جنيه فى الربع الأول من عام 2022 – 2023 بالإضافة إلى انخفاض كبير فى المخصصات بنسبة %100 تقريبًا لتسجيل مبلغ ضئيل فى الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة مع 29.8 مليون جنيه فى الربع الرابع من العام المالى.

وارتفع صافى النقدية بنسبة %24.8 على أساس ربعى، ليصل إلى 3.1 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى الحالى مقارنة مع 2.5 مليار جنيه فى الربع الرابع من العام الماضى.

ورسمت الأهلى فاروس نظرة إيجابية للإسكندرية لتداول الحاويات بدعم تراجع العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى،وإنجاز مشروع رصيف 96 فى ميناء الدخيلة، إلا أنها لفتت إلى أن هذه النظرة قد يحد منها منافسة اللاعبين الجدد الذين يستقبلهم السوق.

وقال محمود جاد محلل مالى أول فى شركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن الإسكندرية لتداول الحاويات هى الأفضل بين شركات القطاع المدرجة حاليا، وأن الشركة لديها عدة محفزات أبرزها زيادة فى سعر صرف الدولار حيث إنها تقوم بتسعير قيمة الخدمة بالدولار، وتعميق رصيف الدخيلة، مما قد يعد فرصة فى استعادة حصتها السوقية بميناء الإسكندرية للمعدلات السابقة البالغ متوسطها من (2014 – 2020) %55 مقارنة مع نحو %50 العام المالى 2020 – 2021.

ولفت إلى أن الشركة قد تواجه الشركة مخاطر تشمل ضعف حركة الاستيراد، واحتدام المنافسة فى ميناء الإسكندرية خاصة مع تدشين محطات حاويات جديدة فى ميناء الإسكندرية مما قد يؤثر على الحصة السوقية للشركة.

وقالت عصمت ياسين، رئيس قطاع تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن السهم يعتبر فى اتجاه صاعد بعد ارتكازه أعلى مستوى الدعم 11- ثم 10.80 جنيه خلال الحركة السعرية الصاعدة مدعوما بأخبار إيجابية على قطاع النقل واللوجستيات ، مع اهتمام الدولة بقطاع الموانئ والشحن ليشهد السهم أداء إيجابى مع تحقيق نتائج أعمال إيجابية دفعت بتوزيع أرباح قوية، ليشهد السهم إقبالا شديدا خاصة من صناديق الاستثمارات بجميع فئاتها ليصعد مستوى المقاومة لـ 13.4 جنيه.

وذكرت أنه مع استمرار الحركة السعرية الصاعدة نجد أن السهم يستهدف 15.25 – ثم 16.5 جنيه ، على أن يكون الدعم عند 12.35 – ثم 11.7 جنيه، ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابى على القطاع ككل مع استمرار الزخم الشرائى على أسهم القطاع.

وأوصت بالاحتفاظ مع حماية الأرباح بشكل جزئى قرب مستويات المقاومة مع إعادة الشراء مرة أخرى قرب مستويات الدعم مع ظهور قوة شرائية.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن قطاع الشحن واللوجستيات من أفضل القطاعات بالبورصة المصرية، لافتا إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات تعد هدفا قويا للاستحواذ.