الإسكندرية: لا شكاوى في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عن إغلاق صناديق الانتخاب أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساءً، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، وذلك بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع محافظ الإسكندرية التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتًا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، لم ترصد أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

جاء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد أ ح محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، ورؤساء شركات المرافق ومديرو المديريات وجميع الجهات المعنية.