الإسكندرية: غدًا بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ رؤساء الأحياء والمختصين بالضرب بيد من حديد على المخالفين والمعتدين على أراضي الدولة مع بدء المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات، والتي تبدأ من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، مشيرًا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 تم تنفيذ 201 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة من أراضي المباني والأراضي الزراعية، كما تم استرداد 6001 م2 من أراضي المباني، و2050 م أراضي زراعية، بالإضافة إلى 113 فدان، و13 قيراط، و4.16 سهم.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقا بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والأحياء والجهات المعنية، لاستئناف العمل في المرحلتين الثانية والثالثة لإزالة التعديات بالمحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، وعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

ومن جانبه، أوضح المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، أنه خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 تم التنسيق مع ( الموارد المائية والري- والاصلاح الزراعي- ومديرية الزراعة- ووزارة قطاع الاعمال- والآثار- والوحدات المحلية) بصفتها جهات الولاية وتنفيذ حملات للازالة التعديات على أراضيها.

وخلال المرحلة الأولى تم تنفيذ 170 قرارا لإزالة التعديات على الأراضي التابعة للموارد المائية والري، و12 قرارا لصالح الاصلاح الزراعي، إضافة الى 8 قرارات لاسترداد أراضٍ تبعية مديرية الزراعة، كما تم تنفيذ 5 قرارات لإسترداد أراضي تبعية وزارة قطاع الأعمال، و2 قرار لإزالة التعديات على أراضي تابعة للآثار، و 4 قرارات لاسترداد أراضي تابعة للوحدات المحلية.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجة الــ 20، قد بدأت في الفترة من 13 أغسطس الماضي واستمرت حتى 1 سبتمبر الجاري، وتليها المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها في 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بنطاق المحافظة.